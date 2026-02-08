Sem lutar há cerca de 8 meses, Ilia Topuria mira retorno ao octógono(Foto: Reprodução/Instagram)
De acordo com a publicação, a resolução aconteceu fora dos tribunais, o que elimina a necessidade de novas audiências sobre o caso. Apesar de os detalhes do acordo não terem sido tornados públicos, a solução do imbróglio jurídico abre caminho para que Ilia Topuria volte a se dedicar integralmente à preparação para seu próximo compromisso no octógono.
Ainda segundo o Marca, Topuria deve passar a treinar de forma mais reservada, utilizando sua residência em Madri como base para a retomada da rotina de preparação. O objetivo do campeão peso-leve do Ultimate seria integrar o card especial previsto para acontecer na Casa Branca, em junho, evento que vem sendo tratado como um dos mais emblemáticos da história recente do MMA.
Sem mencionar diretamente o acordo judicial, "El Matador" deu sinais claros de que a fase de inatividade ficou para trás. Também na última quinta-feira, o atleta utilizou suas redes sociais para anunciar o retorno aos treinos, publicando um carrossel de fotos e vídeos com atividades físicas e técnicas, indicando que a preparação já está em andamento.
Ilia Topuria não compete desde a vitória sobre Charles do Bronx na luta principal do UFC 317, em junho do ano passado, e segue invicto no cartel profissional, com 17 triunfos em 17 apresentações. Com a situação fora do cage aparentemente resolvida, a expectativa agora gira em torno de quando e em que condições o campeão voltará a defender seu status entre os principais nomes do esporte.
