Sem lutar há cerca de 8 meses, Ilia Topuria mira retorno ao octógono - (Foto: Reprodução/Instagram)

Sem lutar há cerca de 8 meses, Ilia Topuria mira retorno ao octógono(Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 08/02/2026 12:00

Depois de meses longe dos holofotes do MMA por conta de uma disputa judicial, Ilia Topuria parece finalmente pronto para retomar o foco total na carreira esportiva. O atual campeão peso-leve do UFC anunciou recentemente uma pausa nas atividades para lidar com o processo de divórcio envolvendo a ex-esposa, Giorgiana Badell, mas o impasse foi encerrado após um acordo entre as partes, segundo informação divulgada na última quinta-feira (5) pelo jornal espanhol Marca.



De acordo com a publicação, a resolução aconteceu fora dos tribunais, o que elimina a necessidade de novas audiências sobre o caso. Apesar de os detalhes do acordo não terem sido tornados públicos, a solução do imbróglio jurídico abre caminho para que Ilia Topuria volte a se dedicar integralmente à preparação para seu próximo compromisso no octógono.