Velódromo, no Parque Olímpico do Rio, será o palco do Jungle Fight 145 - (Foto: Divulgação)

Velódromo, no Parque Olímpico do Rio, será o palco do Jungle Fight 145(Foto: Divulgação)

Publicado 09/02/2026 10:00 | Atualizado 09/02/2026 17:35

O Jungle Fight 145 será realizado no Velódromo do Parque Olímpico, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pelo Sportv e pelo Combate. A luta principal, um duelo Rio de Janeiro x Sergipe, vale o cinturão dos meio-médios, que está vago. O carioca Ernane Pimenta enfrenta o sergipano ex-campeão Anderson “Astro da Maldade”, que tenta retomar o título.



O duelo reúne dois atletas conhecidos pelo alto índice de definição das lutas. Ernane Pimenta soma dez vitórias em 11 combates, com oito nocautes e uma finalização. Anderson “Astro da Maldade” venceu 16 de 20 lutas como profissional, com nove nocautes e quatro finalizações.

O card conta com pelo menos 17 lutadores do Rio de Janeiro, a maioria revelada nas Eliminatórias Jungle, além de representantes de outros seis estados. Na véspera do evento, as Eliminatórias voltam a ser realizadas com o objetivo de identificar novos talentos, com atenção a atletas oriundos de projetos sociais.O presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail, destacou a realização do evento em um espaço do legado olímpico e o impacto para os atletas locais. “Levar o Jungle Fight para um palco olímpico é abrir portas para quem está começando e dar visibilidade aos lutadores do Rio. Agradeço ao prefeito Eduardo Paes, ao secretário municipal de Esportes Guilherme Schleder, ao governador Cláudio Castro e ao presidente da Loterj, Hazenclever Cançado, pelo apoio e pelo fomento ao esporte como ferramenta de inclusão social".O secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder, ressaltou o uso do legado esportivo da cidade e a presença de atletas do Rio no card. “Este ano, celebramos 10 anos dos Jogos Rio 2016. E o objetivo de utilização plena do legado olímpico foi alcançado. O Jungle Fight é mais um grande evento realizado nas nossas arenas olímpicas. Teremos vários atletas da cidade na disputa, inclusive novos destaques da modalidade, o que reforça a vocação do Rio como formador de talentos esportivos”.O presidente da Loterj, Hazenclever Cançado, também comentou o papel do evento no cenário esportivo do estado. “O Jungle Fight é uma ferramenta gigante de inclusão social e transformação pelo esporte. Cada edição impulsiona jovens talentos, fortalece nossa economia local e mostra o Rio de Janeiro como um palco para grandes sonhos".77kg – Ernane Pimenta (RJ) x Anderson “Astro da Maldade” (SE) - Cinturão77kg – Thiago Habib (BA) x Arthur Mota (RJ)57kg – Francisco Assis (RJ) x Denis “3D” Fontes (SE)61kg – Diogo Silva (RJ) x A definir57kg – Luiz Henrique da Silva (RJ) x A definir84kg – Alan da Silva “Abacaxi” (PA) x Oton Jasse (RJ)52kg – Maria “Sinistrinha” Belanson (MG) x Stefani de Macedo Souza Junior (RJ)61kg – João Vitor Pereira (MG) x Willick Kevin dos Santos Baia (AP)66kg – Harife “El Caçador” Oliveira (RJ) x Rian Costa (MA)77kg – Patrick Oliveira (RJ) x Lucas Hodak (MG)57kg – Felipe Rodrigues Brito (AP) x Mateus Brauns “Magriça” (RJ)70kg – Kellison Souza (RJ) x Mayck “Zica” (MG)66kg – Gabriel “Talentinho” (RJ) x Lucas Dias (RJ)77kg – Thales de Paula (RJ) x Igor Marinho Evangelista (RJ)66kg – Lucas Matheus de Souza (RJ) x Alex de Jesus “Derua” (RJ)57kg – Anderson Rodrigues Ferreira (CE) x Matheus “Adesanya” (RJ)