Após brilhar na Eurocup 2025, Delariva Portugal retorna à ISBJJA em busca de mais títulos (Foto: Reprodução)

Publicado 10/02/2026 09:00

Marcado para o dia 18 de abril, em Coimbra, o Portugal National Open será mais do que uma competição isolada: o evento vai abrir oficialmente o recém-lançado Circuito Nacional Português (CNP) da ISBJJA, iniciativa que promete organizar e fortalecer o calendário competitivo do Jiu-Jitsu em Portugal. Com três etapas previstas ao longo do ano, o Circuito nasce com a missão de dar regularidade, identidade e crescimento sustentável ao cenário nacional.



Entre as equipes que já se preparam para a estreia do Circuito estão a Wish Roll e a Delariva Portugal, representadas pelos professores Leko e Ítalo Alves, respectivamente. Ambas chegam embaladas por um 2025 de aprendizado e evolução, e veem nesta temporada uma oportunidade clara de consolidação esportiva dentro da nova proposta da ISBJJA.

Na Wish Roll, o balanço do último ano é positivo e serve como base para um início de temporada ainda mais estruturado. “2025 foi um ano muito positivo para a equipe. Tivemos evolução técnica clara, maior maturidade competitiva dos atletas e resultados expressivos, especialmente quando conseguimos comparecer aos eventos com um número maior de competidores”, avaliou Leko.



Segundo ele, o desempenho reforçou que o trabalho segue no caminho certo. “Para 2026, começamos ainda mais motivados, com planejamento estruturado, foco em constância competitiva e preparação específica para os principais campeonatos do calendário, especialmente os da ISBJJA”, completou.



A criação do Circuito Nacional Português foi recebida com entusiasmo pela equipe. "Mostra organização, visão de longo prazo e compromisso com o crescimento do esporte. Facilita também o planejamento competitivo e cria um ambiente saudável de disputa contínua", destacou Leko, que acredita no impacto direto da regularidade competitiva. "A regularidade das competições incentiva os atletas a manterem um alto padrão de treino e contribui para a formação de atletas mais completos. É um passo muito importante para o fortalecimento do cenário nacional".

Equipe Wish Roll quer fazer bonito no Portugal National Open 2026 (Foto: Arquivo pessoal)

Já na Delariva Portugal, 2025 foi de desafios e reconstrução. “Foi um ano atípico, pois tivemos que mudar de espaço às pressas, mas acabou sendo positivo porque hoje temos o nosso próprio espaço, com mais autonomia para horários e organização”, explicou Ítalo. Mesmo com dificuldades, os resultados vieram. “Na ISBJJA estivemos na Eurocup, em novembro, e ficamos em 1º lugar geral pela primeira vez”, disse, reforçando o momento de confiança da equipe.



Para 2026, a Delariva traçou uma estratégia clara, priorizando competições mais acessíveis. “Colocamos as competições mais próximas como prioridade para termos mais atletas. A primeira etapa agora em abril já é nossa prioridade, assim como a de novembro, ambas em Coimbra”, explicou Ítalo. Sobre o novo Circuito, ele vê ganhos práticos. “É uma ótima notícia. Com foco em três etapas, a ISBJJA pode oferecer um melhor atendimento ao público, algo muito importante para alunos e pais”.



Foco no Portugal National Open



Pensando especificamente no Portugal National Open, a expectativa das equipes é alta. Leko resume o sentimento da Wish Roll: “Queremos começar bem. Os atletas estão focados, os treinos vêm sendo ajustados e entendemos que um bom resultado inicial pode fazer diferença ao longo do ano”. Já Ítalo projeta forte participação, especialmente na base. “Todos estão treinando para entrar. Teremos bastante adesão no kids. Será a primeira grande competição da equipe no ano”, concluiu.



Foco no Portugal National Open

Pensando especificamente no Portugal National Open, a expectativa das equipes é alta. Leko resume o sentimento da Wish Roll: "Queremos começar bem. Os atletas estão focados, os treinos vêm sendo ajustados e entendemos que um bom resultado inicial pode fazer diferença ao longo do ano". Já Ítalo projeta forte participação, especialmente na base. "Todos estão treinando para entrar. Teremos bastante adesão no kids. Será a primeira grande competição da equipe no ano", concluiu.

Com a largada marcada em Coimbra, o Portugal National Open - que tem inscrições abertas no site www.isbjja.com - surge como o ponto de partida de um Circuito que promete elevar o nível do Jiu-Jitsu em Portugal, aproximar equipes, organizar o calendário e criar uma nova dinâmica competitiva.