Seminário da Escola de Lutas aconteceu na GFTeam Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio (Foto: Divulgação)
O evento contou com seminários especiais ministrados por Victor Honório e Gustavo Ximu, nomes de destaque da modalidade e embaixadores da Escolas de Lutas, e marcou o início de uma série de ações voltadas à formação esportiva e inclusão social através das artes marciais. O projeto é liderado por Marcelo Arar, subsecretário de esportes, e Fabrício Xavier, presidente do Sindilutas, com apoio do secretário Guilherme Schleder e do deputado federal Pedro Paulo.
Durante a atividade, Marcelo Arar destacou o impacto social do programa e a força do núcleo em Santa Cruz: “Temos um núcleo do projeto Escola de Lutas da Secretaria de Esportes da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é a inclusão social através das artes marciais. Esse aqui é um dos maiores núcleos da cidade, com mais de 100 pessoas que praticam Jiu-Jitsu com o professor Godô. São crianças e adolescentes, que têm dificuldades de pagar uma academia, mas aqui encontram o projeto Escola de Lutas, com professores altamente qualificados”, afirmou.
Fabrício Xavier também ressaltou a importância do contato direto com atletas de referência como forma de inspiração para os jovens. O presidente do Sindilutas reforçou o trabalho que vem sendo feito para tornar as artes marciais cada vez mais acessível para poplação carioca.
“Eles (Honório e Ximu) são inspirações. Então, mostramos que no Jiu-Jitsu, nas artes marciais, todos que desejarem, podem ter a oportunidade de seguirem profissionalmente como atleta ou como estilo de vida. Aqui, conseguimos ver tudo isso em prática… Todos esses meninos e meninas que estão iniciando no Jiu-Jitsu poderem ver essas grandes referências das artes marciais no Rio de Janeiro é formidável”, disse.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.