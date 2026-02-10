Seminário da Escola de Lutas aconteceu na GFTeam Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio - (Foto: Divulgação)

Seminário da Escola de Lutas aconteceu na GFTeam Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio (Foto: Divulgação)

Publicado 10/02/2026 07:00 | Atualizado 10/02/2026 16:53

Foi dada a largada no último sábado (7) ao Giro da SMEL, iniciativa que leva seminários gratuitos aos núcleos do projeto Escolas de Lutas, programa da Secretaria Municipal de Esportes do Rio de Janeiro em parceria com o Sindilutas. A primeira edição aconteceu na GFTeam Santa Cruz, na Zona Oeste, academia liderada pelo faixa-preta Junior Godô, reunindo mais de 100 participantes do projeto e outros praticantes de Jiu-Jitsu da região.



O evento contou com seminários especiais ministrados por Victor Honório e Gustavo Ximu, nomes de destaque da modalidade e embaixadores da Escolas de Lutas, e marcou o início de uma série de ações voltadas à formação esportiva e inclusão social através das artes marciais. O projeto é liderado por Marcelo Arar, subsecretário de esportes, e Fabrício Xavier, presidente do Sindilutas, com apoio do secretário Guilherme Schleder e do deputado federal Pedro Paulo.

Durante a atividade, Marcelo Arar destacou o impacto social do programa e a força do núcleo em Santa Cruz: "Temos um núcleo do projeto Escola de Lutas da Secretaria de Esportes da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é a inclusão social através das artes marciais. Esse aqui é um dos maiores núcleos da cidade, com mais de 100 pessoas que praticam Jiu-Jitsu com o professor Godô. São crianças e adolescentes, que têm dificuldades de pagar uma academia, mas aqui encontram o projeto Escola de Lutas, com professores altamente qualificados", afirmou.

Encontro reuniu Gustavo Ximu e Victor Honório em um seminário de alto nível (Foto: Divulgação)

Fabrício Xavier também ressaltou a importância do contato direto com atletas de referência como forma de inspiração para os jovens. O presidente do Sindilutas reforçou o trabalho que vem sendo feito para tornar as artes marciais cada vez mais acessível para poplação carioca.



Fabrício Xavier também ressaltou a importância do contato direto com atletas de referência como forma de inspiração para os jovens. O presidente do Sindilutas reforçou o trabalho que vem sendo feito para tornar as artes marciais cada vez mais acessível para poplação carioca.

"Eles (Honório e Ximu) são inspirações. Então, mostramos que no Jiu-Jitsu, nas artes marciais, todos que desejarem, podem ter a oportunidade de seguirem profissionalmente como atleta ou como estilo de vida. Aqui, conseguimos ver tudo isso em prática… Todos esses meninos e meninas que estão iniciando no Jiu-Jitsu poderem ver essas grandes referências das artes marciais no Rio de Janeiro é formidável", disse.