Campeão do Knock Out, Carlos Tizil encara Yuki Ito no dia 6 de março e vê luta como "grande passo" rumo a um novo nível na carreira - (Foto: Divulgação)

Campeão do Knock Out, Carlos Tizil encara Yuki Ito no dia 6 de março e vê luta como "grande passo" rumo a um novo nível na carreira(Foto: Divulgação)

Publicado 12/02/2026 08:00

Carlos Mota “Tizil” dará mais um salto importante em sua trajetória internacional no próximo 6 de março, quando fará sua estreia no RIZIN, considerado o maior evento de MMA do Japão. Embalado pela conquista recente do cinturão do Knock Out, o brasileiro chega confiante para enfrentar o japonês Yuki Ito, atleta experiente e acostumado ao palco da organização. Para Tizil, a oportunidade simboliza uma evolução natural dentro do cenário asiático.

“Representa pra mim um grande passo. O RIZIN é o maior evento do Japão, é uma grande realização para ir para o próximo nível”, afirmou o brasileiro, que estudou o adversário e reconheceu as qualidades técnicas de Ito, principalmente na trocação: “Ele é um cara que usa bem o Boxe, bem solto, com bons volumes de golpes”, analisou.

Mesmo diante de um oponente experiente, Carlos Tizil garante que sua essência dentro do cage não muda. A estratégia, segundo ele, passa por impor ritmo, pressão e agressividade desde o início: “Vou fazer o que sempre faço: manter minha agressividade com consciência e levar ele para um ponto mental que ele não vai suportar a pressão”, projetou.

A confiança do brasileiro também é alimentada pelo momento especial que vive no Japão. Antes de chegar ao RIZIN, ele venceu três atletas japoneses no Knock Out e conquistou o cinturão da organização com um nocaute marcante: "Influencia muito. Eu venci três japoneses no Knock Out e me tornei campeão no Japão. Foi uma vitória expressiva, um nocaute brutal”, relembrou.

A preparação para o novo desafio segue a mesma linha que o levou ao título: ajustes pontuais, foco na evolução e manutenção do estilo agressivo que se tornou sua marca registrada: “Eu continuo fazendo o que sempre faço, melhorando onde tenho que melhorar e buscando sempre ser um cara agressivo e com poder de nocaute. Eu vou entregar um grande show. Sei do potencial do meu oponente e da sua experiência, mas vou estar pronto para tudo que acontecer lá dentro e vou sair com a vitória”, concluiu.