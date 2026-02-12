Campeão do Knock Out, Carlos Tizil encara Yuki Ito no dia 6 de março e vê luta como "grande passo" rumo a um novo nível na carreira(Foto: Divulgação)
Embalado por vitórias, Carlos Tizil tem estreia definida no evento japonês RIZIN; confira
Campeão do Knock Out, Carlos Tizil encara Yuki Ito no dia 6 de março e vê luta como "grande passo" rumo a um novo nível na carreira
Embalado por vitórias, Carlos Tizil tem estreia definida no evento japonês RIZIN; confira
Campeão do Knock Out, Carlos Tizil encara Yuki Ito no dia 6 de março e vê luta como "grande passo" rumo a um novo nível na carreira
Após nova derrota no peso-pesado, empresário confirma troca de categoria de Malhadinho no UFC
Vindo de duas derrotas seguidas no peso-pesado, Jailton Malhadinho deve retornar à divisão dos meio-pesados; veja
Campeão mundial de Jiu-Jitsu, Isaque Bahiense ministra seminário na De La Riva Jardim Guanabara; veja
Multicampeão na arte suave, Isaque Bahiense fez um seminário especial na academia De La Riva Jardim Guanabara na última sexta-feira (6)
Sul-Americano marca retorno à Arena Carioca 1 e 'esquenta' o Circuito Rio Mineirinho
Segunda etapa do Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu 2026, Sul-Americano tem tudo para bater o número de 2.000 atletas na Arena Carioca 1
Ex-campeão do UFC dá show no Boxe sem luvas e fatura cinturão aos 47 anos de idade
Andrei Arlovski venceu Ben Rothwell e se tornou o novo campeão peso-pesado do BKFC
Coimbra recebe Portugal National Open e dá largada ao Circuito Nacional Português da ISBJJA
Com inscrições abertas, campeonato terá participação de Wish Roll, Delariva Portugal e outras grandes equipes; confira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.