João Fonseca e Bia Haddad são dois dos principais nomes do tênis brasileiro no circuito profissional - Tomas Diniz Santos / Getty Images via AFP e Robert Prange / Divulgação

Publicado 12/02/2026 11:24

O início da temporada de 2026 tem sido marcado por dificuldades para os dois principais representantes do tênis brasileiro no circuito profissional. João Fonseca e Bia Haddad Maia atravessam um momento de resultados abaixo do esperado e, juntos, acumulam sete derrotas em oito partidas disputadas neste começo de ano.



No circuito masculino, João Fonseca ainda não conseguiu engrenar. Eliminado logo na estreia do Australian Open, o jovem de 19 anos voltou a cair em seu primeiro compromisso no ATP de Buenos Aires. Atual campeão do torneio argentino, o brasileiro se despediu precocemente e perderá os 250 pontos conquistados na edição passada, o que deve provocar queda no ranking.

A derrota amplia a sequência negativa do carioca em 2026 e encerra sua passagem por Buenos Aires sem vitórias. Agora, Fonseca volta as atenções para o Rio Open, onde tem estreia prevista para a próxima semana.



No circuito feminino, o cenário também é de dificuldades para Bia Haddad Maia. A número 1 do Brasil foi eliminada logo na estreia do WTA 1000 de Doha, em uma partida que marcou sua quinta derrota em seis jogos na temporada. A brasileira havia conseguido vaga na chave principal como "lucky loser", após cair na fase final do qualificatório, mas não conseguiu aproveitar a oportunidade.



O resultado em Doha também tem impacto no ranking, já que Bia defendia uma campanha até as quartas de final no torneio disputado no ano passado. A tenista retornou recentemente ao circuito após um período afastada para tratar da saúde mental, mas ainda busca regularidade neste início de calendário.



Somadas, as campanhas de João Fonseca e Bia Haddad refletem um começo de temporada complicado para o tênis brasileiro, com apenas uma vitória em oito jogos disputados por seus principais nomes em 2026.