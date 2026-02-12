João Fonseca e Bia Haddad são dois dos principais nomes do tênis brasileiro no circuito profissionalTomas Diniz Santos / Getty Images via AFP e Robert Prange / Divulgação
No circuito masculino, João Fonseca ainda não conseguiu engrenar. Eliminado logo na estreia do Australian Open, o jovem de 19 anos voltou a cair em seu primeiro compromisso no ATP de Buenos Aires. Atual campeão do torneio argentino, o brasileiro se despediu precocemente e perderá os 250 pontos conquistados na edição passada, o que deve provocar queda no ranking.
No circuito feminino, o cenário também é de dificuldades para Bia Haddad Maia. A número 1 do Brasil foi eliminada logo na estreia do WTA 1000 de Doha, em uma partida que marcou sua quinta derrota em seis jogos na temporada. A brasileira havia conseguido vaga na chave principal como "lucky loser", após cair na fase final do qualificatório, mas não conseguiu aproveitar a oportunidade.
O resultado em Doha também tem impacto no ranking, já que Bia defendia uma campanha até as quartas de final no torneio disputado no ano passado. A tenista retornou recentemente ao circuito após um período afastada para tratar da saúde mental, mas ainda busca regularidade neste início de calendário.
Somadas, as campanhas de João Fonseca e Bia Haddad refletem um começo de temporada complicado para o tênis brasileiro, com apenas uma vitória em oito jogos disputados por seus principais nomes em 2026.
