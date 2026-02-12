Andrezinho trocou socos com dois torcedores do Moto Club que invadiram o campo - Reprodução de Internet

Publicado 12/02/2026 09:34 | Atualizado 12/02/2026 09:35

Torcedores do Moto Club invadiram o campo na parte final da derrota por 2 a 0 para o IAPE, pela semifinal do Campeonato Maranhense, para cobrar os jogadores. Entretanto, Andrezinho não gostou de ser interpelado e trocou socos com dois deles, que depois receberam apoio de outros vândalos.



BRIGA ENTRE TORCIDA E JOGADORES!



Torcedores do Moto Club invadiram o gramado na tentativa de agredir jogadores.



O IAPE venceu a partida, garantiu a classificação para a final do Campeonato Maranhense e vai enfrentar o Maranhão na decisão. pic.twitter.com/sEl6SwTB7k — Narradores Brasileiros (@NarradoresB) February 12, 2026

A confusão aconteceu aos 39 minutos do segundo tempo, quando o moto Club já perdia pelo placar final que o eliminava do Estadual. Durante a briga, outros jogadores se aproximaram para evitar que o grupo de torcedores agredisse o companheiro.



Neste momento, a polícia entrou em ação no campo do Estádio Castelão e conteve a confusão utilizando gás de pimenta e cassetete para afastar o grupo invasor. O zagueiro Denílson precisou de atendimento médico por causa do gás.



Com o resultado, o IAPE, que também venceu no jogo de ida por 2 a 1, foi para a final contra o Sampaio Corrêa. A equipe maranhense busca o primeiro título estadual, enquanto o adversário tenta a 38ª conquista.