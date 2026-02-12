Flamengo busca o bicampeonato da Recopa - Thiago Barros / Maracanã

Publicado 12/02/2026 09:06

Rio — O Flamengo abre, nesta quinta-feira (12), às 16h, a venda de ingressos para a decisão da Recopa Sul-Americana contra o Lanús, que acontecerá no próximo dia 26 de fevereiro, no Maracanã. Os preços variam entre R$ 300 (inteira para o público geral) e R$ 1.500.



O Rubro-Negro se garantiu na disputa pelo troféu ao vencer a Libertadores 2025 em cima do Palmeiras. Já a equipe argentina conquistou a Copa Sul-Americana do ano passado, ao superar o Atlético-MG na final.

Nas redes sociais, torcedores protestaram contra os valores dos ingressos. "Completamente absurdo esses preços por uma Recopa", contestou um internauta. "Tá mais barato assistir a Liga dos Campeões do que jogo decisivo do Flamengo no Maracanã", ironizou um flamenguista.



O jogo da ida será na próxima quinta-feira (19), às 21h30, no estádio La Fortaleza. O Rubro-Negro já venceu a Recopa em 2020 e agora, busca o bicampeonato da competição.



Confira as datas e horários de aberturas



O primeiro plano a abrir para as vendas será o Nação Maraca 1 (1 estrela), às 16h. As demais categorias abrem nos dias 14, 16, 17, 18 e 19. Veja:



-12/2, às 16h: Nação Maraca 1 (1 estrela);

-14/2, às 10h: Nação Maraca 1;

-16/2, às 10h: Nação Maraca 2 (2 estrelas);

-16/2, às 16h: Nação Maraca 2 (1 estrela);

-17/2, às 10h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela);

-18/2, às 10h: Nação Maraca 3;

-19/2, às 10h: Público Geral Online / Visitantes / Gratuidades Flamengo;

-26/2, às 21h: Encerramento das vendas online.



Preços dos ingressos



-Setor Norte

Nação Maraca 1: R$ 75,00

Nação Maraca 2: R$ 105,00

Nação Maraca 3: R$ 120,00

Público Geral: R$ 300,00 (meia R$ 150,00)



-Setor Sul

Nação Maraca 1: R$ 75,00

Nação Maraca 2: R$ 105,00

Nação Maraca 3: R$ 120,00

Público Geral: R$ 300,00 (meia R$ 150,00)



-Setor Leste Superior

Nação Maraca 1: R$ 80,00

Nação Maraca 2: R$ 112,00

Nação Maraca 3: R$ 128,00

Público Geral: R$ 320,00 (meia R$ 160,00)



-Setor Leste Inferior

Nação Maraca 1: R$ 85,00

Nação Maraca 2: R$ 119,00

Nação Maraca 3: R$ 136,00

Público Geral: R$ 340,00 (meia R$ 170,00)



Espaço Fla+ – Leste Inferior: R$ 200,00



-Setor Oeste inferior

Nação Maraca 1: R$ 95,00

Nação Maraca 2: R$ 133,00

Nação Maraca 3: R$ 152,00

Público Geral: R$ 380,00 (meia R$ 190,00)



-Setor Maracanã Mais

Nação Maraca 1: R$ 431,25

Nação Maraca 2: R$ 573,75

Nação Maraca 3: R$ 645,00

Público Geral: R$ 1.500,00 (meia R$ 787,50)