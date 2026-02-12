Flamengo busca o bicampeonato da RecopaThiago Barros / Maracanã
O Rubro-Negro se garantiu na disputa pelo troféu ao vencer a Libertadores 2025 em cima do Palmeiras. Já a equipe argentina conquistou a Copa Sul-Americana do ano passado, ao superar o Atlético-MG na final.
O jogo da ida será na próxima quinta-feira (19), às 21h30, no estádio La Fortaleza. O Rubro-Negro já venceu a Recopa em 2020 e agora, busca o bicampeonato da competição.
Confira as datas e horários de aberturas
O primeiro plano a abrir para as vendas será o Nação Maraca 1 (1 estrela), às 16h. As demais categorias abrem nos dias 14, 16, 17, 18 e 19. Veja:
-12/2, às 16h: Nação Maraca 1 (1 estrela);
-14/2, às 10h: Nação Maraca 1;
-16/2, às 10h: Nação Maraca 2 (2 estrelas);
-16/2, às 16h: Nação Maraca 2 (1 estrela);
-17/2, às 10h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela);
-18/2, às 10h: Nação Maraca 3;
-19/2, às 10h: Público Geral Online / Visitantes / Gratuidades Flamengo;
-26/2, às 21h: Encerramento das vendas online.
Preços dos ingressos
-Setor Norte
Nação Maraca 1: R$ 75,00
Nação Maraca 2: R$ 105,00
Nação Maraca 3: R$ 120,00
Público Geral: R$ 300,00 (meia R$ 150,00)
-Setor Sul
Nação Maraca 1: R$ 75,00
Nação Maraca 2: R$ 105,00
Nação Maraca 3: R$ 120,00
Público Geral: R$ 300,00 (meia R$ 150,00)
-Setor Leste Superior
Nação Maraca 1: R$ 80,00
Nação Maraca 2: R$ 112,00
Nação Maraca 3: R$ 128,00
Público Geral: R$ 320,00 (meia R$ 160,00)
-Setor Leste Inferior
Nação Maraca 1: R$ 85,00
Nação Maraca 2: R$ 119,00
Nação Maraca 3: R$ 136,00
Público Geral: R$ 340,00 (meia R$ 170,00)
Espaço Fla+ – Leste Inferior: R$ 200,00
-Setor Oeste inferior
Nação Maraca 1: R$ 95,00
Nação Maraca 2: R$ 133,00
Nação Maraca 3: R$ 152,00
Público Geral: R$ 380,00 (meia R$ 190,00)
-Setor Maracanã Mais
Nação Maraca 1: R$ 431,25
Nação Maraca 2: R$ 573,75
Nação Maraca 3: R$ 645,00
Público Geral: R$ 1.500,00 (meia R$ 787,50)
