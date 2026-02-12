Luis Zubeldía e Martín Anselmi devem mandar a campo os times titulares, mas com alterações - Lucas Merçon / Fluminense e Vitor Silva / Botafogo

Publicado 12/02/2026 07:48

Fluminense e Botafogo fazem o primeiro clássico carioca do Campeonato Brasileiro 2026, pela 3ª rodada da competição, nesta quinta-feira (12), às 19h30, no Maracanã. O Tricolor busca a vitória para permanecer invicto na competição, enquanto o Alvinegro quer se recuperar de duas derrotas, para Grêmio e Vasco.



Onde assistir?



A partida terá transmissão da Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e CazéTV (YouTube).



Provável escalação do Tricolor



Após utilizar um time misto no jogo contra o Maricá, no último domingo (8), o técnico Luis Zubeldía deve ir a campo com a formação considerada titular. O centroavante Germán Cano segue sendo desfalque no ataque, pois se recupera de uma artroscopia do joelho direito. Além dele, Nonato se lesionou e Hércules voltará ao banco de reservas.



Sendo assim, o Tricolor deve ir a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana (Renê); Martinelli, Bernal (Nonato) e Lucho Acosta; Canobbio (Savarino), Serna e John Kennedy.

Como deve jogar o Alvinegro



O Botafogo, que tem uma vitória e uma derrota no Brasileirão, deve ter os desfalques de Marçal, Chris Ramos, Santi, Mateo Ponte e Bastos, todos lesionados. O técnico Martín Anselmi deve entrar com o zagueiro Ythallo e o atacante Artur. Villalba pode fazer sua estreia no clube.



Portanto, o Glorioso deve ser escalado com o seguinte time: Neto; Ythallo, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Allan, Danilo e Alex Telles; Artur (Lucas Villalba), Álvaro Montoro e Arthur Cabral.

Arbitragem da partida

Árbitro: Rafael Klein (RS);

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS);

VAR: Daniel Nobre Bins (RS).