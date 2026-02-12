Luis Zubeldía e Martín Anselmi devem mandar a campo os times titulares, mas com alteraçõesLucas Merçon / Fluminense e Vitor Silva / Botafogo
Onde assistir?
A partida terá transmissão da Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e CazéTV (YouTube).
Provável escalação do Tricolor
Após utilizar um time misto no jogo contra o Maricá, no último domingo (8), o técnico Luis Zubeldía deve ir a campo com a formação considerada titular. O centroavante Germán Cano segue sendo desfalque no ataque, pois se recupera de uma artroscopia do joelho direito. Além dele, Nonato se lesionou e Hércules voltará ao banco de reservas.
Sendo assim, o Tricolor deve ir a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana (Renê); Martinelli, Bernal (Nonato) e Lucho Acosta; Canobbio (Savarino), Serna e John Kennedy.
O Botafogo, que tem uma vitória e uma derrota no Brasileirão, deve ter os desfalques de Marçal, Chris Ramos, Santi, Mateo Ponte e Bastos, todos lesionados. O técnico Martín Anselmi deve entrar com o zagueiro Ythallo e o atacante Artur. Villalba pode fazer sua estreia no clube.
Portanto, o Glorioso deve ser escalado com o seguinte time: Neto; Ythallo, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Allan, Danilo e Alex Telles; Artur (Lucas Villalba), Álvaro Montoro e Arthur Cabral.
Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS);
VAR: Daniel Nobre Bins (RS).
