Rafael Paciaroni ao lado de Bia HaddadReprodução/Instagram @biahaddadmaia

Publicado 12/02/2026 17:10

A parceria de Bia Haddad Maia com o treinador Rafael Paciaroni chegou ao fim. A tenista fez uma publicação no Instagram com agradecimentos ao profissional nesta quinta-feira (12).

"Nosso legado e marca no tênis brasileiro são eternos. Tenho muito orgulho, e sou grata por ter vivido essa etapa ao seu lado. Obrigada pelos ensinamentos, pela confiança e sua entrega diária. Obrigada por acreditar e ter me tirado da minha zona de conforto. Obrigada por estar do meu lado nos momentos mais duros, onde a maioria se afastou e desacreditou", diz um trecho da publicação de Bia.

Atualmente, Bia Haddad ocupa a 67ª posição do WTA. Durante a parceria com Rafael Paciaroni, ela conseguiu chegar ao décimo lugar do mundo , em 2023, quando avançou até a semifinal de Roland Garros.

"Depois de 6 anos eu só poderia te agradecer por todos os momentos e grandes feitos que alcançamos dentro e fora de quadra. Passamos pelos momentos mais intensos, felizes e duros da minha carreira e eu serei eternamente grata por isso", escreveu a tenista.

O momento de Bia, porém, não é bom . Recentemente, a tenista foi eliminada logo na estreia no WTA 1000 de Doha - a partida marcou sua quinta derrota em seis jogos na temporada.

Veja a publicação de Bia Haddad:

Rafa,



Depois de 6 anos eu só poderia te agradecer por todos os momentos e grandes feitos que alcançamos dentro e fora de quadra.



Passamos pelos momentos mais intensos, felizes e duros da minha carreira e eu serei eternamente grata por isso.



Não é sobre resultados e o top 10 que alcançamos em simples e duplas, mas sobre tudo que me ensinou, principalmente sobre quanto o trabalho duro e acreditar no processo são as coisas mais importantes na nossa profissão. E que sim, “é possível quando fazemos algo com o coração”.



Nosso legado e marca no tenis brasileiro são eternos.



Tenho muito orgulho, e sou grata por ter vivido essa etapa ao seu lado.



Obrigada pelos ensinamentos, pela confiança e sua entrega diária.

Obrigada por acreditar e ter me tirado da minha zona de conforto.

Obrigada por estar do meu lado nos momentos mais duros, onde a maioria se afastou e desacreditou.



Irei torcer e vibrar com cada passo seu nesse novo capítulo.



Tenho certeza de que muita coisa boa está por vir. Nossa amizade e confiança seguirão assim como o respeito e carinho que sempre tivemos.



E assim é o tênis, assim é a vida…

“Muitas coisas não são tentadas por parecerem difíceis; muitas coisas só parecem difíceis por não serem tentadas”



Com carinho,



Bia