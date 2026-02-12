A parceria de Bia Haddad Maia com o treinador Rafael Paciaroni chegou ao fim. A tenista fez uma publicação no Instagram com agradecimentos ao profissional nesta quinta-feira (12).
"Nosso legado e marca no tênis brasileiro são eternos. Tenho muito orgulho, e sou grata por ter vivido essa etapa ao seu lado. Obrigada pelos ensinamentos, pela confiança e sua entrega diária. Obrigada por acreditar e ter me tirado da minha zona de conforto. Obrigada por estar do meu lado nos momentos mais duros, onde a maioria se afastou e desacreditou", diz um trecho da publicação de Bia.
Atualmente, Bia Haddad ocupa a 67ª posição do WTA. Durante a parceria com Rafael Paciaroni, ela conseguiu chegar ao décimo lugar do mundo, em 2023, quando avançou até a semifinal de Roland Garros.
"Depois de 6 anos eu só poderia te agradecer por todos os momentos e grandes feitos que alcançamos dentro e fora de quadra. Passamos pelos momentos mais intensos, felizes e duros da minha carreira e eu serei eternamente grata por isso", escreveu a tenista.
O momento de Bia, porém, não é bom. Recentemente, a tenista foi eliminada logo na estreia no WTA 1000 de Doha - a partida marcou sua quinta derrota em seis jogos na temporada.
Veja a publicação de Bia Haddad:
Rafa,
Depois de 6 anos eu só poderia te agradecer por todos os momentos e grandes feitos que alcançamos dentro e fora de quadra.
Passamos pelos momentos mais intensos, felizes e duros da minha carreira e eu serei eternamente grata por isso.
Não é sobre resultados e o top 10 que alcançamos em simples e duplas, mas sobre tudo que me ensinou, principalmente sobre quanto o trabalho duro e acreditar no processo são as coisas mais importantes na nossa profissão. E que sim, “é possível quando fazemos algo com o coração”.
Nosso legado e marca no tenis brasileiro são eternos.
Tenho muito orgulho, e sou grata por ter vivido essa etapa ao seu lado.
Obrigada pelos ensinamentos, pela confiança e sua entrega diária. Obrigada por acreditar e ter me tirado da minha zona de conforto. Obrigada por estar do meu lado nos momentos mais duros, onde a maioria se afastou e desacreditou.
Irei torcer e vibrar com cada passo seu nesse novo capítulo.
Tenho certeza de que muita coisa boa está por vir. Nossa amizade e confiança seguirão assim como o respeito e carinho que sempre tivemos.
E assim é o tênis, assim é a vida… “Muitas coisas não são tentadas por parecerem difíceis; muitas coisas só parecem difíceis por não serem tentadas”
