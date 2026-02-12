Agora, é o principal candidato para assumir o clube gerido por Evangelos Marinakis, com quem já trabalhou no Olympiacos, da Grécia. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.
Caso tudo dê certo, o comandante chegará para substituir Sean Dyche, demitido na quarta-feira (11). Antes, o Nottingham Forest já havia dispensado dois treinadores nesta temporada: Nuno Espírito Santo e Ange Postecoglou.
Os ingleses ocupam a 17ª posição na Premier League, com 27 pontos - três de vantagem sobre o West Ham, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.
A passagem pelo Brasil
Vítor Pereira esteve no futebol brasileiro entre 2022 e 2023. Primeiro, comandou o Corinthians e, depois, o Flamengo. Ele não teve sucesso em nenhum dos clubes e acumulou vice-campeonatos.
