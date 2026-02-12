Vítor Pereira está livre no mercado desde que deixou o Wolverhampton, no ano passado - AFP

Publicado 12/02/2026 13:33





Agora, é o principal candidato para assumir o clube gerido por Evangelos Marinakis, com quem já trabalhou no Olympiacos, da Grécia. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.



Caso tudo dê certo, o comandante chegará para substituir Sean Dyche, demitido na quarta-feira (11). Antes, o Nottingham Forest já havia dispensado dois treinadores nesta temporada: Nuno Espírito Santo e Ange Postecoglou.

Os ingleses ocupam a 17ª posição na Premier League, com 27 pontos - três de vantagem sobre o West Ham, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

A passagem pelo Brasil