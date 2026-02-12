Terreno do Gasômetro foi desapropriado pela Prefeitura do Rio de Janeiro no último mês de junhoReprodução / Internet

Fabrício Lopes
Quando Rodolfo Landim assumiu a presidência do Flamengo, derrotando Ricardo Lomba com o apoio de BAP, ambos eram contra a construção do estádio próprio rubro-negro e prometiam focar em necessidades mais urgentes do clube.

Ao fim de seu mandato, Landim parece ter mudado de opinião. Tanto que sacrificou boa parte das finanças do clube para comprar o terreno do Gasômetro, em São Cristóvão.
Flamengo não pensa em iniciar obras para construção de estádio próprio - André Durão
Flamengo não pensa em iniciar obras para construção de estádio próprioAndré Durão

Agora, após 2 anos desde a aquisição do terreno, pouca coisa andou para preparar o terreno para a construção do estádio. Atual presidente do clube, BAP não parece ter pressa para iniciar as obras.

"Temos um terreno que a administração anterior adquiriu e a concessão do Maracanã por 19 anos. A administração anterior tinha o Maracanã e, sob sua gestão, gerava uma margem de 30% por partida. Com a nossa gestão, as receitas do Maracanã dobraram e nossa margem passou de 3% para 72%. O Maracanã é meu por 19 anos. Tenho 19 anos para esperar e ver se preciso construir um estádio ou não. Já tenho um estádio próprio para duas décadas, porque tenho a concessão do Maracanã. Não vamos abrir mão dele. Imagine agora: se o novo estádio não tiver um modelo de negócio que gere ao Flamengo muito mais dinheiro do que o Maracanã gera hoje, sem que ele invista nada, por que eu iria construí-lo?" disse Luiz Eduardo Baptista, o Bap.
Canal do YouTube Resenha Rubro Negra - Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra
Canal do YouTube Resenha Rubro NegraMontagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Em campo, após a conquista dos primeiros três pontos no Brasileirão, superando o Vitória em Salvador por 2 a 1, o Flamengo se prepara para o compromisso contra o Botafogo neste domingo (15) pelo Campeonato Carioca.

O Mengão só voltará a campo pelo Brasileirão no dia 11 de março contra o Cruzeiro. Antes, porém, a equipe do técnico Filipe Luis terá, além de Botafogo, dois jogos contra o Lanús pela Recopa Sul-Americana.
Terreno do Gasômetro foi desapropriado pela Prefeitura do Rio de Janeiro no último mês de junho
Flamengo não pensa em iniciar obras para construção de estádio próprio
Canal do YouTube Resenha Rubro Negra