Primeira organizada do Brasil, Charanga do Flamengo se tornará patrimônio do RioDivulgação/Alexandre Vidal/CRF

A tradicional torcida organizada Charanga do Flamengo, criada em 1942, está prestes a se tornar patrimônio cultural imaterial do estado do Rio. A iniciativa, prevista em Projeto de Lei do deputado Rodrigo Amorim (União), foi aprovada nesta quinta-feira (5) na Alerj.

O parlamentar justifica que a homenagem é essencial para preservação de sua memória e identidade. “A torcida merece a proteção pela sua importância social, obstando qualquer tentativa de destruição de seu valor cultural para o Estado”, defende.

Rodrigo Amorim no debate da TV Globo no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (3) - Pedro Teixeira/Agência O Dia
Rodrigo Amorim no debate da TV Globo no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (3)Pedro Teixeira/Agência O Dia

O PL, aprovado em discussão única, segue agora para apreciação do governador Cláudio Castro (PL).

Histórico

A Charanga nasceu através de Jaime de Carvalho. Sua primeira aparição foi em 11 de outubro de 1942, na partida entre Flamengo e Fluminense, nas Laranjeiras.
Jaime de Carvalho na direita, com seu grande amigo Ernesto Escovino, no comec?o dos anos 1970, na Charanga do Flamengo - FLA NAÇÃO VVP
Jaime de Carvalho na direita, com seu grande amigo Ernesto Escovino, no comec?o dos anos 1970, na Charanga do FlamengoFLA NAÇÃO VVP

O nome foi dado por Ary Barroso, compositor e locutor da Rádio Tupi nos anos 40. 
