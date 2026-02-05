Primeira organizada do Brasil, Charanga do Flamengo se tornará patrimônio do RioDivulgação/Alexandre Vidal/CRF
O parlamentar justifica que a homenagem é essencial para preservação de sua memória e identidade. “A torcida merece a proteção pela sua importância social, obstando qualquer tentativa de destruição de seu valor cultural para o Estado”, defende.
Histórico
A Charanga nasceu através de Jaime de Carvalho. Sua primeira aparição foi em 11 de outubro de 1942, na partida entre Flamengo e Fluminense, nas Laranjeiras.
