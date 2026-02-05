Primeira organizada do Brasil, Charanga do Flamengo se tornará patrimônio do Rio - Divulgação/Alexandre Vidal/CRF

Primeira organizada do Brasil, Charanga do Flamengo se tornará patrimônio do RioDivulgação/Alexandre Vidal/CRF

Publicado 05/02/2026 16:02

A tradicional torcida organizada Charanga do Flamengo, criada em 1942, está prestes a se tornar patrimônio cultural imaterial do estado do Rio. A iniciativa, prevista em Projeto de Lei do deputado Rodrigo Amorim (União), foi aprovada nesta quinta-feira (5) na Alerj.



O parlamentar justifica que a homenagem é essencial para preservação de sua memória e identidade. “A torcida merece a proteção pela sua importância social, obstando qualquer tentativa de destruição de seu valor cultural para o Estado”, defende.

O PL, aprovado em discussão única, segue agora para apreciação do governador Cláudio Castro (PL).



Histórico



A Charanga nasceu através de Jaime de Carvalho. Sua primeira aparição foi em 11 de outubro de 1942, na partida entre Flamengo e Fluminense, nas Laranjeiras.



Jaime de Carvalho na direita, com seu grande amigo Ernesto Escovino, no comec?o dos anos 1970, na Charanga do Flamengo FLA NAÇÃO VVP

O nome foi dado por Ary Barroso, compositor e locutor da Rádio Tupi nos anos 40.