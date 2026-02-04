Rodolfo Landim e BAP comemorando mais um título do Flamengo - Clever Felix / LDG News/Flamengo

Publicado 04/02/2026 14:59

O Flamengo votou, nesta terça-feira (3), uma emenda que visa impedir que associados que mantenham relações formais com outros clubes, clubes empresas ou SAF's exerçam decisões ou influência nos poderes do clube.

A votação terminou com 409 votos a favor e 111 contra, além de 15 abstenções. A princípio, a emenda, que foi adicionada ao estatuto do clube, afetaria apenas Bruno Spindel, atual diretor-executivo do Cruzeiro.



Marcos Braz, que exerceu cargo de gestor no Remo, não foi afetado, pois não está, no momento, em nenhum clube.



Já Rodolfo Landim, que participou ativamente do processo de transformação do Confiança, de Sergipe, em SAF, não mantém vínculo formal com a SAF do clube e, portanto, também não será afetado.



Uma fonte ouvida por esta coluna, inclusive, mencionou a vontade do ex-presidente de voltar a se candidatar nas próximas eleições do Rubro-Negro.



O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (4) contra o Internacional, às 19h, (horário de Brasília), no Maracanã, pela 2ª rodada do Brasileirão.