O Flamengo votou, nesta terça-feira (3), uma emenda que visa impedir que associados que mantenham relações formais com outros clubes, clubes empresas ou SAF's exerçam decisões ou influência nos poderes do clube.
A votação terminou com 409 votos a favor e 111 contra, além de 15 abstenções. A princípio, a emenda, que foi adicionada ao estatuto do clube, afetaria apenas Bruno Spindel, atual diretor-executivo do Cruzeiro.
