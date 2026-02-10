Em janeiro de 2025, o Botafogo vendeu Luiz Henrique ao Zenit por 32 milhões de euros (aproximadamente R$ 200 milhões). Na Rússia, o jogador se firmou e se tornou um dos melhores jogadores da Premier League.
Segundo apuramos, o time de São Petersburgo só aceitaria negociar seu principal nome por cerca de 40 milhões de euros.
Após ter gasto 42 milhões de euros com Lucas Paquetá, o valor pedido pelo Zenit é inviável ao Flamengo neste momento e, por isso, uma provável negociação entre os clubes só deverá acontecer na janela de julho.
Com o sonho de disputar a próxima Copa do Mundo pela Seleção, Luiz Henrique poderia tentar um empréstimo com obrigação de compra do rubro-negro carioca, para ter maior visibilidade junto ao técnico Carlo Ancelotti.
O diretor-técnico José Boto acompanha a situação de perto e já esteve em contato com o jogador algumas vezes.
Entretanto, o Flamengo, que se prepara para enfrentar o Vitória nesta terça (10), às 21h30, no estádio Barradão, em Salvador, não deve realizar a tão sonhada contratação de um atacante nesta janela, que permanecerá aberta até o dia 3 de março.
