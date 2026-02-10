Filipe Luís ao lado de José Boto - Adriano Fontes/ Flamengo

Filipe Luís ao lado de José BotoAdriano Fontes/ Flamengo

Publicado 10/02/2026 12:42 | Atualizado 10/02/2026 19:22

A rejeição da torcida rubro-negra pela possibilidade de contratação de Richarlison, torcedor declarado do Vasco e ex-Fluminense, deve encaminhar o atacante ao mercado árabe ou ao futebol turco.



Pensando em novas opções que atendam ao estilo de jogo desejado pelo técnico Filipe Luis, o Flamengo passa a focar em Luiz Henrique, ex-Botafogo e um sonho antigo do Mengão.



A notícia foi trazida primeiramente pelo jornalista Bruno Castanha e confirmada posteriormente pela nossa coluna.

Em 2024, Marcos Braz esteve na Espanha negociando com o Bétis, então clube do jogador à época, mas viu John Textor, do Botafogo, atravessar a negociação e levar o atacante.



No Botafogo, Luiz Henrique se tornou peça fundamental no elenco e venceu a Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro de 2024.

Veja mais:

Reunião entre Flamengo e Corinthians por jogador



Em janeiro de 2025, o Botafogo vendeu Luiz Henrique ao Zenit por 32 milhões de euros (aproximadamente R$ 200 milhões). Na Rússia, o jogador se firmou e se tornou um dos melhores jogadores da Premier League.



Segundo apuramos, o time de São Petersburgo só aceitaria negociar seu principal nome por cerca de 40 milhões de euros.



Após ter gasto 42 milhões de euros com Lucas Paquetá, o valor pedido pelo Zenit é inviável ao Flamengo neste momento e, por isso, uma provável negociação entre os clubes só deverá acontecer na janela de julho.



Lucas Paquetá foi apresentado ao lado de José Boto (diretor de futebol, à esquerda) e de Bap (presidente, à direita) Gilvan de Souza / Flamengo

Em janeiro de 2025, o Botafogo vendeu Luiz Henrique ao Zenit por 32 milhões de euros (aproximadamente R$ 200 milhões). Na Rússia, o jogador se firmou e se tornou um dos melhores jogadores da Premier League.Segundo apuramos, o time de São Petersburgo só aceitaria negociar seu principal nome por cerca de 40 milhões de euros.Após ter gasto 42 milhões de euros com Lucas Paquetá, o valor pedido pelo Zenit é inviável ao Flamengo neste momento e, por isso, uma provável negociação entre os clubes só deverá acontecer na janela de julho.





Luiz Henrique com a camisa da seleção brasileira Rafael Ribeiro/CBF

Com o sonho de disputar a próxima Copa do Mundo pela Seleção, Luiz Henrique poderia tentar um empréstimo com obrigação de compra do rubro-negro carioca, para ter maior visibilidade junto ao técnico Carlo Ancelotti.

O diretor-técnico José Boto acompanha a situação de perto e já esteve em contato com o jogador algumas vezes.



Entretanto, o Flamengo, que se prepara para enfrentar o Vitória nesta terça (10), às 21h30, no estádio Barradão, em Salvador, não deve realizar a tão sonhada contratação de um atacante nesta janela, que permanecerá aberta até o dia 3 de março.