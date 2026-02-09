Flamengo continua no mercado à procura de um atacante - Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Publicado 09/02/2026 16:09

O Flamengo segue à procura de um atacante que satisfaça às necessidades que o técnico Filipe Luis enxerga para entrar no ataque rubro-negro.



Richarlison, atualmente no Tottenham, da Inglaterra, é um dos nomes mais bem avaliados pelo treinador. Porém, o histórico de declarações do jogador a respeito do Flamengo e sua identificação com o Fluminense causa imensa rejeição na torcida.



Contratado pelo Tottenham em julho de 2022, o atacante soma 28 gols e 12 assistências em 121 partidas.

Inclusive, a torcida do Mengão tem seu atacante preferido: trata-se de Marcos Leonardo, atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita.



Com a chegada de Karim Benzema à equipe do técnico Simone Inzaghi, o jovem atacante brasileiro dificilmente terá minutos no time saudita e por isso foi colocado no mercado para empréstimo.

Marcos Leonardo é do Al Hilal Fayez Nureldine / AFP

Mas, apesar da boa avaliação de José Boto, Filipe Luis não está convencido de que o atacante ex-Santos e Benfica é a melhor solução e prefere aguardar novas opções.

O treinador rubro-negro estaria disposto até mesmo a aguardar pela janela do meio do ano para definir o nome ideal para o ataque.



Enquanto isso, o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro.



Nesta segunda-feira (9), os comandados do técnico Filipe Luis embarcam para Salvador, onde, nesta terça (10) enfrentam o Vitória, no Barradão.