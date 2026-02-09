O Flamengo segue à procura de um atacante que satisfaça às necessidades que o técnico Filipe Luis enxerga para entrar no ataque rubro-negro.
Richarlison, atualmente no Tottenham, da Inglaterra, é um dos nomes mais bem avaliados pelo treinador. Porém, o histórico de declarações do jogador a respeito do Flamengo e sua identificação com o Fluminense causa imensa rejeição na torcida.
Contratado pelo Tottenham em julho de 2022, o atacante soma 28 gols e 12 assistências em 121 partidas.
Inclusive, a torcida do Mengão tem seu atacante preferido: trata-se de Marcos Leonardo, atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita.
Com a chegada de Karim Benzema à equipe do técnico Simone Inzaghi, o jovem atacante brasileiro dificilmente terá minutos no time saudita e por isso foi colocado no mercado para empréstimo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.