Richarlison pode deixar o TottenhamBen Stansall / AFP

Fabrício Lopes
Conforme adiantado por esta coluna e pelo canal do YouTube Resenha Rubro Negra, Flamengo e Richarlison costuram o retorno do atleta ao futebol brasileiro para o segundo semestre.

O Mengão, que já repatriou recentemente estrelas do futebol mundial como Alex Sandro, Danilo, Jorginho e Lucas Paquetá, agora tenta convencer o "Pombo" a se juntar ao escrete.

O Flamengo vem tentando a contratação do atacante desde a janela de verão europeia de 2025, mas naquele momento esbarrou na alta pedida do Tottenham e na vontade do clube inglês em permanecer com o jogador em seu elenco.
Agora os Spurs já comunicaram ao atleta que vão negociá-lo. Assim, o Flamengo vê a oportunidade ideal para reforçar o ataque.

Desta vez, os 25 milhões de euros pedidos pela equipe inglesa não serão empecilho para o maior clube sul-americano. O desafio maior será convencer o jogador a retornar neste momento ao Brasil.

Richarlison, de 28 anos, ainda tem mercado na Europa e pode seguir por mais algumas temporadas no Velho Continente.
Entretanto, conforme já informamos aqui, o jogador já deu a certeza ao Flamengo que, se resolver retornar ao Brasil, negociará prioritariamente com o Rubro-Negro.

O Fla então vai se fazer valer de jogadores como Lucas Paquetá, Jorginho e Danilo para tentarem, ao longo destes quatro meses, convencerem o atacante de que retornar ao Brasil, agora, pode ser a grande oportunidade de participar de um projeto vencedor, com possibilidade, inclusive, de se tornar campeão mundial de clubes, situação improvável caso resolva permanecer na Europa.
Enquanto isso, o Flamengo volta a campo neste sábado (7), contra o Sampaio Corrêa, precisando da vitória para se manter vivo no Campeonato Carioca.
