Allan e Luiz Araújo podem deixar o Flamengo - Gilvan de Souza /Flamengo

Publicado 08/02/2026 10:45

O Flamengo garantiu sua classificação às quartas de final do Campeonato Carioca ao vencer, neste sábado (7), a equipe do Sampaio Corrêa por 7 a 1.



O volante Allan e o atacante Luiz Araújo não foram relacionados pelo técnico Filipe Luis para a partida. Allan está em negociações para se tornar jogador do Corinthians.



Com a janela de transferências do México encerrando no dia 10 de fevereiro, as equipes têm pouco tempo para convencer jogador e clube a fecharem o negócio.



Enquanto isso, o Flamengo foca agora na retomada do Campeonato Brasileiro. O time de Filipe Luis busca seus primeiros três pontos nesta terça-feira (10), no Barradão, contra o Vitória, pela 3ª rodada.



Poupados do jogo contra o Sampaio Corrêa pelo Carioca, Arrascaeta, Rossi, Alex Sandro, Léo Ortiz e De La Cruz devem voltar a ser relacionados pelo treinador.