Allan e Luiz Araújo podem deixar o FlamengoGilvan de Souza /Flamengo

Fabrício Lopes
O Flamengo garantiu sua classificação às quartas de final do Campeonato Carioca ao vencer, neste sábado (7), a equipe do Sampaio Corrêa por 7 a 1.

O volante Allan e o atacante Luiz Araújo não foram relacionados pelo técnico Filipe Luis para a partida. Allan está em negociações para se tornar jogador do Corinthians.
O Flamengo topou emprestar o atleta, desde que o clube paulista arque com 100% do salário.

E é justamente neste ponto que Corinthians e jogador se encontram neste momento.

Com um dos maiores salários do elenco rubro-negro, Allan negocia redução para se enquadrar à realidade do Corinthians e então ter o seu empréstimo confirmado.

Devido à desvalorização momentânea do volante, o Flamengo não colocará valor para uma futura opção de compra, uma vez que, ganhando mais minutos, o jogador se valorizará e, então, o Fla poderá precificá-lo de acordo com seu novo momento.

O Santos chegou a realizar uma proposta mais interessante ao volante, que escolheu negociar apenas com o alvinegro de Itaquera.

Já Luiz Araújo tem dois clubes mexicanos interessados em sua contratação. De acordo com apuração do canal do YouTube "Resenha Rubro Negra", o América e o Tigres do México querem o atacante, de 29 anos.O staff do jogador negocia com os clubes, e o Flamengo já sinalizou que só toparia liberar o atleta por valores que girem em torno de 10 a 15 milhões de euros.
Com a janela de transferências do México encerrando no dia 10 de fevereiro, as equipes têm pouco tempo para convencer jogador e clube a fecharem o negócio.

Enquanto isso, o Flamengo foca agora na retomada do Campeonato Brasileiro. O time de Filipe Luis busca seus primeiros três pontos nesta terça-feira (10), no Barradão, contra o Vitória, pela 3ª rodada.
Poupados do jogo contra o Sampaio Corrêa pelo Carioca, Arrascaeta, Rossi, Alex Sandro, Léo Ortiz e De La Cruz devem voltar a ser relacionados pelo treinador.
