Vitor Pereira foi demitido do WolverhamptonDarren Staples / AFP
Vitor Pereira é demitido do Wolverhampton, lanterna do Campeonato Inglês
Ex-treinador de Flamengo e Corinthians não conseguiu vencer nas primeiras dez rodadas
Diniz analisa derrota do Vasco e explica substituições: 'Tínhamos que correr o risco'
Apesar do revés para o São Paulo, técnico mostrou ter ficado satisfeito com o desempenho do Cruz-Maltino em São Januário
Cuesta lamenta derrota do Vasco, mas pondera: 'Não foi uma partida ruim'
Cruz-Maltino foi superado pelo São Paulo em confronto direto pelo G-6, em São Januário
Vasco perde para o São Paulo e não aproveita chance de encostar no G-6 do Brasileiro
Cruz-Maltino acumulou oportunidades, mas não converteu e viu o Tricolor Paulista sair com a vitória em São Januário
Botafogo negocia a contratação de Riquelme, jovem zagueiro do Sport
Glorioso está otimista para selar acordo com o Leão da Ilha
Samuel Lino abre o jogo sobre momento no Flamengo: 'É um processo'
Atacante foi um dos melhores em campo na vitória sobre o Sport, no último sábado (1º)
Jannik Sinner é campeão do Masters 1000 de Paris e volta a ser número 1 do mundo
Tenista italiano superou o canadense Felix Auger-Aliassime por 2 sets a 0, neste domingo (2)
