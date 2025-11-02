Vitor Pereira foi demitido do Wolverhampton - Darren Staples / AFP

Publicado 02/11/2025 11:30

Rio - Lanterna do Campeonato Inglês, o Wolverhampton demitiu o técnico Vitor Pereira, neste domingo (2), após a derrota para o Fulham, no sábado (1), pela 10ª rodada. O treinador português não resistiu após o péssimo início de competição, com oito derrotas e dois empates em dez partidas disputadas.

"O Wolverhampton anunciou a saída do treinador Vitor Pereira. Gostaríamos de agradecer a Vitor e sua equipe pelo trabalho incansável durante o período em que estiveram em Molineux", disse o Wolverhampton em comunicado oficial.

Contratado em dezembro de 2025, Vitor Pereira foi importante para evitar o rebaixamento na temporada passada. O treinador português renovou o contrato no dia 18 de setembro, quando o time já havia perdido os quatro primeiros jogos do Campeonato Inglês. De lá para cá, a situação ficou insustentável.

Vitor Pereira chegou a discutir com torcedores após a derrota para o Burnley, em casa, no último fim de semana. Além de lanterna com oito derrotas e dois empates em dez jogos disputados, o Wolverhampton também é dono do pior ataque e da pior defesa do Campeonato Inglês.

O Wolverhampton conta com nomes conhecidos do futebol brasileiro, como André e Arias, ex-jogadores do Fluminense, além de João Gomes, ex-jogador do Flamengo. No Brasil, Vitor Pereira teve passagens por Corinthians e Flamengo.

