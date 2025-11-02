Riquelme foi relacionado para sete jogos do Sport no Campeonato BrasileiroPaulo Paiva / Sport Recife
As tratativas caminham bem e envolvem o abatimento de uma dívida do time pernambucano pela compra de Carlos Alberto. Ele foi adquirido no começo do ano, por R$ 15 milhões, mas há parcelas em atraso. Atualmente, o atacante veste a camisa do Cuiabá.
O Glorioso está otimista para selar acordo, segundo o site 'ge'. Caso tudo dê certo, o Alvinegro fará uma avaliação do garoto de 18 anos para saber se será aproveitado no profissional ou no sub-20.
Nesta temporada, Riquelme foi relacionado para sete jogos do Sport no Campeonato Brasileiro. No entanto, não saiu do banco de reservas em nenhuma oportunidade.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.