Marquinhos em ação pelo Botafogo diante do Mirassol, no Estádio Campos MaiaVítor Silva / Botafogo
"Muito feliz pela minha estreia no profissional. Primeiramente, agradeço a Deus e à minha família. Gostaria de agradecer também toda a comissão e jogadores por me receberem tão bem e por confiarem em mim", iniciou o jogador nas redes sociais.
"É uma honra poder vestir essa camisa, só tenho a agradecer ao Botafogo e a Deus por essa oportunidade incrível e esse dia tão especial", complementou.
Marquinhos chegou ao Glorioso no ano passado, contratado ao Vasco, e foi peça importante no time sub-17 nos títulos da Dallas Cup e da Copa Rio. Agora no sub-20, o garoto, que pode atuar como zagueiro ou volante, é considerado uma das joias da base alvinegra.
