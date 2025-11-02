Marquinhos em ação pelo Botafogo diante do Mirassol, no Estádio Campos MaiaVítor Silva / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Uma das promessas do Botafogo, Marquinhos fez sua estreia no profissional no último sábado (1º), no empate sem gols com o Mirassol, no Estádio Campos Maia, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jovem de 18 anos foi o escolhido de Davide Ancelotti para substituir Newton na reta final do segundo tempo.
Leia mais: Falta de criatividade atrapalha Botafogo em reta final do Brasileirão

"Muito feliz pela minha estreia no profissional. Primeiramente, agradeço a Deus e à minha família. Gostaria de agradecer também toda a comissão e jogadores por me receberem tão bem e por confiarem em mim", iniciou o jogador nas redes sociais.

"É uma honra poder vestir essa camisa, só tenho a agradecer ao Botafogo e a Deus por essa oportunidade incrível e esse dia tão especial", complementou.
Leia mais: Davide destaca 'pouca coragem' do Botafogo contra o Mirassol

Marquinhos chegou ao Glorioso no ano passado, contratado ao Vasco, e foi peça importante no time sub-17 nos títulos da Dallas Cup e da Copa Rio. Agora no sub-20, o garoto, que pode atuar como zagueiro ou volante, é considerado uma das joias da base alvinegra.

Veja a publicação de Marquinhos: