Lance do jogo entre Mirassol e Botafogo

O Botafogo empatou com o Mirassol por 0 a 0 no Maião, na noite deste sábado (1º), em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times fizeram um jogo de pouca inspiração e não conseguiram mexer no placar.
Barboza se destacou positivamente no jogo entre Mirassol e Botafogo - Vítor Silva/Botafogo
Léo Linck em ação contra o Mirassol - Vítor Silva/Botafogo
Jogadores do Botafogo reunidos no gramado antes da partida contra o Mirassol - Vítor Silva/Botafogo
Alex Telles no jogo entre Mirassol e Botafogo - Vítor Silva/Botafogo
Lance do jogo entre Mirassol e Botafogo - Vítor Silva/Botafogo
Danilo. Mirassol x BOTAFOGO pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Jose Maria de Campos Maia, 01 de Novembro de 2025, Mirassol, SP, Brasil.
Artur. Mirassol x BOTAFOGO pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Jose Maria de Campos Maia, 01 de Novembro de 2025, Mirassol, SP, Brasil.
Barboza. Mirassol x BOTAFOGO pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Jose Maria de Campos Maia, 01 de Novembro de 2025, Mirassol, SP, Brasil.
Newton. Mirassol x BOTAFOGO pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Jose Maria de Campos Maia, 01 de Novembro de 2025, Mirassol, SP, Brasil.
Newton. Mirassol x BOTAFOGO pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Jose Maria de Campos Maia, 01 de Novembro de 2025, Mirassol, SP, Brasil.
David. Mirassol x BOTAFOGO pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Jose Maria de Campos Maia, 01 de Novembro de 2025, Mirassol, SP, Brasil.
Com o resultado, a equipe de Davide Ancelotti chegou aos 48 pontos e aparece em sexto. Já o Mirassol soma 56 e ocupa a quarta posição.
Agora, o Botafogo vira a chave para a próxima rodada do Brasileirão. A equipe de Davide Ancelotti enfrentará o Vasco na quarta-feira (5), às 19h30, no Estádio Nilton Santos.

O jogo

Mirassol e Botafogo fizeram um primeiro tempo muito ruim no Maião. O Glorioso foi a campo num esquema com três volantes, teve menos posse de bola e cometeu muitos erros.
A única boa chance veio por volta dos cinco minutos, quando Chris Ramos conseguiu uma cabeçada com forças, mas a bola foi no meio e facilitou a defesa do goleiro Walter.
O Mirassol, por sua vez, teve a melhor chance do primeiro tempo, com Chico da Costa, que acertou a trave do Botafogo antes dos dez minutos. Depois disso, porém, o time da casa não voltou a assustar, mesmo tendo mais a bola.
Na etapa complementar, o nível do jogo não melhorou. O Botafogo continuou com menos posse, cometendo muitos erros e com dificuldade para criar. O Mirassol também pouco fazia.
Foi somente por volta dos 15 que o Alvinegro conseguiu assustar, após Chris Ramos acionar Danilo, que invadiu a área pelo lado esquerdo e tinha condições de chute, mas o zagueiro apareceu bem para bloquear a finalização.
O Mirassol respondeu mais tarde, após um cochilo da defesa que deixou Alesson cara a cara com Léo Linck. O goleiro do Botafogo, porém, cresceu para salvar o Glorioso.
Com a exceção de uma boa jogada individual de Artur que terminou com um chute para fora, o restante do jogo foi de um Mirassol com mais volume ofensivo, mas, novamente, faltou inspiração. Assim, nenhumas das duas equipes teve sucesso para tirar o zero do placar.

Ficha técnica

Mirassol x Botafogo

Data e hora: 01/11/2025, às 18h
Local: Maião, em Mirassol (SP)
Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Cartões amarelos: Chico da Costa (MIR) / Alex Telles, Artur, Vitinho e Mirassol (BOT)
Cartões vermelhos: -
Gols: -
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonathan; Neto Moura (Renato Marques), Danielzinho e Guilherme Marques (Shaylon); Negueba (José Aldo), Alesson (Carlos Eduardo) e Chico da Costa (Cristian).
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Léo Linck; Vitinho, Alexander Barboza, David Ricardo e Alex Telles (Cuiabano); Newton (Marquinhos), Marlon Freitas e Danilo; Artur, Santi Rodríguez (Jeffinho) e Chris Ramos (Arthur Cabral).