Joaquín Correa em treino do BotafogoVítor Silva / Botafogo

O Dia
Rio - O Botafogo terá desfalques importantes para enfrentar o Mirassol, neste sábado (1), às 18h (de Brasília), no Maião, pela 31ª rodada do Brasileirão. O defensor Marçal, o meia Savarino e o atacante Joaquin Correa vão desfalcar o time e não serão relacionados para o confronto direto por vaga na Libertadores.
Após desencantar e marcar duas vezes no empate com o Santos, no último domingo (26), Joaquin Correa sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita. O atacante argentino, de 31 anos, tem previsão de retorno aos gramados em duas semanas.
Assim como Tuco Correa, Marçal também sofreu uma lesão na panturrilha, mas na esquerda. A previsão de retorno também é de duas semanas. Já Savarino, por sua vez, sofreu uma alteração clínica e não tem prazo para retornar. O Botafogo não deu detalhes do problema do venezuelano.
Em sétimo lugar com 47 pontos, o Botafogo perdeu o lugar no G-6 após a vitória do Fluminense sobre o Ceará. Com objetivo de classificar para a Libertadores, o Alvinegro precisa se manter entre os sete primeiros para garantir a vaga.