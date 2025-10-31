Vitinho em campo pelo Botafogo - Divulgação / Botafogo

Vitinho em campo pelo BotafogoDivulgação / Botafogo

Publicado 31/10/2025 11:48

Rio - O ano de 2025 pode não ter sido muito bom para os torcedores alvinegros, mas para um jogador do Botafogo foi. Vitinho, de 26 anos, se consolidou na luta por uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo. Campeão da Libertadores e do Brasileiro pelo clube carioca no ano passado, o atleta se vê na melhor fase da carreira.

"Ao olhar para essa camisa, você vê o peso que ela carrega. Em qualquer lugar que vamos jogar você é respeitado pelo peso que essa camisa tem. É um orgulho. Eu vejo que cada dia trabalhado e cada vez que eu abri mão de algo para viver meu sonho valeu a pena. Estou vivendo um ciclo pré-Copa, é um funil e estou grato por estar nisso. É o melhor momento da minha carreira. Todas as pessoas do mundo conhecem essa camisa e poder fazer disso é um orgulho", disse em entrevista ao "GE".

Sobre o sonho de disputar a Copa do Mundo, Vitinho reforçou que vem trabalhando bastante. Comandado por Davide Ancelotti, filho do técnico da seleção brasileira, o lateral conta com a observação do italiano.

"Manter o que eu venho fazendo. Trabalho muito, sou muito empenhado, minha esposa até diz que sou um pouco viciado em trabalhar. É manter tudo que estou fazendo, ter cabeça boa, fazer bons jogos quando tiver oportunidade, acho que fui bem contra a Coreia... Quando tiver a chance é ir bem nos treinos. O Carlo já me conhece e agora depende de mim", concluiu.