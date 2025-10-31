Arquibancada do Nilton Santos teve princípio de incêndio - Reprodução

Arquibancada do Nilton Santos teve princípio de incêndioReprodução

Publicado 31/10/2025 13:56

Rio - Principal torcida organizada do Botafogo, a Fúria Jovem protestou nesta quinta-feira (31) contra os valores dos ingressos para o clássico contra o Vasco, na próxima quarta (5), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão. Nas redes sociais, o grupo criticou o valor das entradas.

"Talvez por falta de conhecimento da cultura de arquibancada do Botafogo, ou até mesmo da cultura popular, a SAF Botafogo comete o grave erro de afastar ainda mais o seu torcedor das arquibancadas — assim como já acontece com as torcidas de outros clubes do Rio de Janeiro", publicou o grupo.

O setor destinado ao grupo terá entradas a R$ 200. A torcida organizada destacou que havia promessa de um setor com ingressos a preços populares. O setor Norte, localizado atrás do gol, à esquerda das cabines de transmissão, teve ingressos a R$ 40 no empate por 2 a 2 com o Santos, domingo (26).

"O futebol é do povo. A arquibancada é do povo. Cobrar R$ 200 em um setor popular é elitizar o estádio e matar a alma da arquibancada, além de afastar ainda mais o Botafogo do botafoguense — justamente no momento em que precisamos unir forças", completou a torcida organizada.

Confira o comunicado oficial:

"A Fúria Jovem do Botafogo vem a público expressar sua total revolta e indignação diante do absurdo valor de R$ 200,00 cobrado nos ingressos para o setor popular.

Desde a retirada das cadeiras, ficou prometido que o setor Norte do Estádio Nilton Santos seria destinado às torcidas organizadas — que por lá quisessem ficar — além da promessa de preços populares para quem desejasse assistir aos jogos nesse setor.

Talvez por falta de conhecimento da cultura de arquibancada do Botafogo, ou até mesmo da cultura popular, a SAF Botafogo comete o grave erro de afastar ainda mais o seu torcedor das arquibancadas — assim como já acontece com as torcidas de outros clubes do Rio de Janeiro.

O futebol é do povo. A arquibancada é do povo. Cobrar R$ 200,00 em um setor popular é elitizar o estádio e matar a alma da arquibancada, além de afastar ainda mais o Botafogo do botafoguense — justamente no momento em que precisamos unir forças para alcançar o nosso maior objetivo: a vaga na Libertadores de 2026. Isso, após um planejamento desastroso da SAF Botafogo, que negligenciou dois títulos inéditos no início do ano.

Exigimos respeito ao torcedor que faz o espetáculo acontecer! Futebol sem o povo é só um negócio."

