Romaña se destaca em ano difícil nos bastidores para o San LorenzoFoto: Divulgação/San Lorenzo
Zagueiro do San Lorenzo entra na mira do Botafogo, diz imprensa argentina
Jogador, de 27 anos, é titulare despertou interesse também nos Estados Unidos
Mesmo de longe, Botafogo acompanha recuperação de Montoro e recomenda exercícios
Jogador sofreu uma fratura na clavícula direita durante a Copa do Mundo Sub-20
LA Galaxy informa conversas com o Botafogo para manter Matheus Nascimento em 2026
Atacante está emprestado ao time dos Estados Unidos desde fevereiro
Botafogo fará jogo-chave contra o Mirassol na briga pelo G-6 no Brasileiro
Equipes vão se enfrentar no próximo sábado (1º), às 18h (de Brasília)
Artur Jorge exalta botafoguenses: 'Tive uma das melhores torcidas do mundo ao meu lado'
Treinador também destacou que o Alvinegro é um clube que está em seu coração
Ídolo, Jefferson analisa momento do Botafogo: 'Precisa ter uma identidade'
Ex-goleiro também falou sobre o futuro e não descartou trabalhar no Glorioso
