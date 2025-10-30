Romaña se destaca em ano difícil nos bastidores para o San Lorenzo - Foto: Divulgação/San Lorenzo

Publicado 30/10/2025 20:32

Rio - Em meio a crise do San Lorenzo, o zagueiro colombiano Jhohan Romaña entrou na mira do Botafogo . Segundo o portal "San Lorenzo Primeiro", veículo especializado em notícias do clube argentino, o Glorioso estaria disposto a oferecer um valor à vista pelo atleta de 27 anos.

A quantia seria menor que a proposta inicial do San Lorenzo para liberar o zagueiro, que era de cerca de 4 milhões de dólares (R$ 21,5 milhões). Jhohan Romaña estaria frustrado com a situação do clube argentino, principalmente após nenhum membro da diretoria acompanhar a equipe contra o Atlético Tucumán.

Além disso, Romaña acionou o San Lorenzo na Justiça por conta de atrasos salariais. Com contrato até o fim de 2026, o clube argentino, após a queixa, acertou o pagamento da dívida com o zagueiro para evitar uma possível saída do atleta de graça.

O Botafogo não é o único interessado. Uma franquia dos Estados Unidos também teria interesse no jogador, que já teve passagens pelo Austin FC antes de ser contratado pelo San Lorenzo. Revelado no Independiente Medellín, Romaña também já passou por Guaraní e Olimpia, do Paraguai.

Na atual temporada, Romaña disputou 33 jogos como titular e deu uma assistência. De acordo com o portal argentino, o zagueiro é um dos jogadores do San Lorenzo "que mais do que conquistou seu espaço graças às suas excelentes atuações, se tornou uma peça fundamental e titular indiscutível".