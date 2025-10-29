Artur Jorge em jogo do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 29/10/2025 21:51

Rio - O técnico Artur Jorge classificou a torcida do Botafogo como uma das melhores do mundo. O português relembrou a passagem pelo Glorioso, onde conquistou o Brasileirão e a Libertadores, e se declarou.

"Confesso que arrepio (quando escuta Botafogo), confesso que sim. O Botafogo é um clube que está no meu coração, não há dúvida disso. Quando eu falo muito daquilo que é a carência de torcedor aqui (no Catar), eu tive uma das melhores torcidas do mundo ao meu lado e isso faz-me falta. Faz-me falta sentir, porque fui um treinador ganhador", disse Artur Jorge, em entrevista à 'TNT Sports'.

O treinador chegou ao Botafogo em abril 2024. Após o ano mágico, Artur Jorge aceitou a proposta do Al-Rayyan, do Catar, onde está desde então.

"Fui um treinador que acabou por ter um ano de 24 excepcional, quando conseguimos títulos, um deles exclusivo e outro de longa data, e onde nós conseguimos fazer com que o Botafogo voltasse a ser um Botafogo de primeira linha", afirmou o treinador.

"Hoje mais caído por aquilo que tem sido o desempenho deste campeonato, mas para mim será sempre um clube que vai estar eternamente ligado e que está dentro de mim, porque, de fato, vivi ali momentos maravilhosos, ímpares, e que nada nenhum, nem o ruído, nem o ruído, faz com que eu diminua aquilo que foram as lembranças, as memórias e o sorriso na cara de me lembrar ou de falar de Botafogo", completou.