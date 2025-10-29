Artur Jorge em jogo do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Artur Jorge exalta botafoguenses: 'Tive uma das melhores torcidas do mundo ao meu lado'
Treinador também destacou que o Alvinegro é um clube que está em seu coração
Ídolo, Jefferson analisa momento do Botafogo: 'Precisa ter uma identidade'
Ex-goleiro também falou sobre o futuro e não descartou trabalhar no Glorioso
Montoro compartilha momentos de tratamento no Botafogo: 'No caminho de volta'
Meia-atacante se recupera de cirurgia após fraturar a clavícula direita
Retorno de titulares em reta final da temporada é trunfo de Davide Ancelotti
Botafogo briga por vaga na Libertadores
Álvaro Montoro e Jordan Barrera não devem jogar mais pelo Botafogo em 2025
Jogadores se lesionaram servindo suas seleções no Mundial Sub-20
Botafogo oficializa renovação de Raul até março de 2027
Goleiro é o reserva imediato de Léo Linck, que assumiu a posição após a lesão de Neto
