Matheus Nascimento assinou vínculo com o Los Angeles Galaxy até o fim de 2025Divulgação / Los Angeles Galaxy

Publicado 30/10/2025 15:38

Estados Unidos - O Los Angeles Galaxy divulgou, nesta quinta-feira (30), divulgou um informativo com decisões sobre seu elenco e informou que tem conversas com o Botafogo para manter Matheus Nascimento em 2026.

"O Galaxy exerceu as opções de renovação contratual para 2026 dos defensores John Nelson e Mauricio Cuevas, e dos meio-campistas Tucker Lepley, Isaiah Parente e Gino Vivi. O clube também estendeu os contratos do atacante Christian Ramirez e do goleiro Brady Scott. O LA Galaxy continua em discussões com o Botafogo para manter Matheus Nascimento para a temporada de 2026", diz um trecho do comunicado.

O atacante pertence ao Botafogo e foi emprestado ao time dos Estados Unidos em fevereiro deste ano . O vínculo de Matheus Nascimento com o LA Galaxy vai até o fim do ano.

O jornal 'The New York Times' informou nesta quinta-feira (30) que a opção de compra do atacante é de 7 milhões de dólares (quase R$ 37,7 milhões). No comunicado, porém, o Galaxy não revelou se busca renovar o empréstimo ou acertar a compra do jogador.



Matheus Nascimento era uma das principais joias da base do Glorioso, mas não conseguiu se firmar entre os profissionais. Pelo time americano, ele disputou 28 partidas, anotou seis gols e deu três assistências.