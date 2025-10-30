Sob o comando de Davide Ancelotti, o Botafogo precisa vencer para seguir firme na luta por uma vaga na LibertadoresVítor Silva / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Botafogo terá duelo fundamental com o Mirassol na briga por um espaço no G-6 do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (1º). Na última quarta-feira (29), o Glorioso viu o Fluminense ganhar do Ceará, no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada, e ultrapassá-lo na tabela.
Leia mais: Montoro compartilha momentos de tratamento no Botafogo

Com o resultado, o Tricolor chegou aos mesmos 47 pontos do Alvinegro e assumiu a sexta posição - já que tem uma vitória a mais, o primeiro critério de desempate na competição.

Sendo assim, o time de Davide Ancelotti precisa vencer para se manter firme na luta por uma vaga na Libertadores da América do ano que vem, o grande objetivo do clube nesta reta final de temporada. Para isso, terá de superar a instabilidade e um adversário duro.

Em campanha surpreendente, invicto em casa, o Mirassol é o quarto colocado, com 55 pontos. Neste momento, o Botafogo é o sétimo - com oito de desvantagem para o Leão.
Leia mais: Retorno de titulares em reta final da temporada é trunfo de Davide

A partida será às 18h (de Brasília), no Estádio Campos Maia, pela 31ª rodada do Brasileiro.
fotogaleria
Sob o comando de Davide Ancelotti, o Botafogo precisa vencer para seguir firme na luta por uma vaga na Libertadores
Ancelotti
Marlon Freitas. Treino do Botafogo