Sob o comando de Davide Ancelotti, o Botafogo precisa vencer para seguir firme na luta por uma vaga na LibertadoresVítor Silva / Botafogo

Publicado 30/10/2025 09:32

Com o resultado, o Tricolor chegou aos mesmos 47 pontos do Alvinegro e assumiu a sexta posição - já que tem uma vitória a mais, o primeiro critério de desempate na competição.



Sendo assim, o time de Davide Ancelotti precisa vencer para se manter firme na luta por uma vaga na Libertadores da América do ano que vem, o grande objetivo do clube nesta reta final de temporada. Para isso, terá de superar a instabilidade e um adversário duro.



Em campanha surpreendente, invicto em casa, o Mirassol é o quarto colocado, com 55 pontos. Neste momento, o Com o resultado, o Tricolor chegou aos mesmos 47 pontos do Alvinegro e assumiu a sexta posição - já que tem uma vitória a mais, o primeiro critério de desempate na competição.Sendo assim, o time de Davide Ancelotti precisa vencer para se manter firme na luta por uma vaga na Libertadores da América do ano que vem, o grande objetivo do clube nesta reta final de temporada. Para isso, terá de superar a instabilidade e um adversário duro.Em campanha surpreendente, invicto em casa, o Mirassol é o quarto colocado, com 55 pontos. Neste momento, o Botafogo é o sétimo - com oito de desvantagem para o Leão.

A partida será às 18h (de Brasília), no Estádio Campos Maia, pela 31ª rodada do Brasileiro.