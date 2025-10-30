Montoro sofreu uma fratura na clavícula direita durante a Copa do Mundo Sub-20 - Reprodução / Instagram @alvaro_montoro10

Montoro sofreu uma fratura na clavícula direita durante a Copa do Mundo Sub-20Reprodução / Instagram @alvaro_montoro10

Publicado 30/10/2025 17:00

Rio - Um dos principais reforços do Botafogo na temporada, Montoro deu mais um passo na recuperação da fratura na clavícula direita. A joia argentina, de 18 anos, se lesionou durante a Copa do Mundo Sub-20, e está em processo de fisioterapia desde a última segunda-feira (27).

O Botafogo acompanha a recuperação de longe com relatórios e comunicação, além de recomendar exercícios específicos, segundo o "ge". O clube autorizou Montoro a realizar o tratamento na Argentina, já que ele está no processo de pós-operatório e não é recomendado viajar de avião por causa dos pontos.

Montoro tem aproveitado o período de recuperação na Argentina para voltar às raízes. O meio-campista passou o dia das mães, comemorado pelos argentinos no dia 19 de outubro, com a família, além de ter recebido visitas de amigos e outros parentes nas últimas semanas.