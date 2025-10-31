ônibus da categoria de base do Botafogo passa por tiroteio na Linha Amarela - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 31/10/2025 19:51

Rio - Um ônibus que transportava a equipe sub-17 do Botafogo passou pela Linha Amarela durante um tiroteio, nesta sexta-feira (31). A delegação retornava de um jogo contra o Vasco pela Copa Rio, em Nova Iguaçu, para o Nilton Santos, no bairro do Engenho de Dentro. Apesar do susto, todos os integrantes do veículo se encontram bem.

"O ônibus do Botafogo que aparece nas imagens durante ocorrência na Linha Amarela, na tarde desta sexta-feira (31), retornava com a delegação Sub-17 alvinegra para o Nilton Santos, após partida contra o Vasco pela Copa Rio, realizada em Nova Iguaçu. A delegação desembarcou no Estádio em segurança. Todos os atletas e colaboradores estão bem", informou o clube em comunicado.

Desde terça-feira, quando ocorreu a megaoperação da polícia contra o crime organizado, o Glorioso cancelou dois treinos no Estádio Nilton Santos.

O time principal, que concentra suas atividades no CT Lonier, em Vargem Pequena, estava indo em direção ao aeroporto Galeão, parando antes da Linha Amarela e conseguiu evitar o transtorno na via. A equipe viaja para São Paulo para enfrentar o Mirassol neste sábado (1), às 18h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.