Sob o comando de Davide Ancelotti, o Botafogo precisa vencer para seguir firme na luta por uma vaga na LibertadoresVítor Silva / Botafogo

Publicado 31/10/2025 16:16

Rio - O Botafogo terá uma missão complicada contra o Mirassol, neste sábado (1º), às 18h (de Brasília), no Estádio Campos Maia. O time paulista é um dos únicos invictos em seus domínios no Campeonato Brasileiro, ao lado do Flamengo

O Leão faz campanha surpreendente e ocupa a quarta posição na tabela, com 55 pontos. Ao todo, sob o comando do técnico Rafael Guanaes, soma dez vitórias e cinco empates atuando em São Paulo.



Em sétimo, com oito de desvantagem para o adversário, o Glorioso precisa vencer para seguir firme na luta por uma vaga na Libertadores do ano que vem. A final desta edição do torneio continental, entre O Leão faz campanha surpreendente e ocupa a quarta posição na tabela, com 55 pontos. Ao todo, sob o comando do técnico Rafael Guanaes, soma dez vitórias e cinco empates atuando em São Paulo.Em sétimo, com oito de desvantagem para o adversário, o Glorioso precisa vencer para seguir firme na luta por uma vaga na Libertadores do ano que vem. A final desta edição do torneio continental, entre Flamengo e Palmeiras, favoreceu a luta alvinegra - já que agora sete equipes se classificam à principal competição da América do Sul.

Desempenho longe do Nilton Santos como diferencial



A campanha fora pode ser trunfo para o Botafogo , o quarto melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Longe de casa, o Glorioso venceu seis partidas, empatou três e perdeu seis. O time de Davide Ancelotti fica atrás somente de Flamengo , Palmeiras e Cruzeiro.