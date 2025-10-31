Rio - O Botafogo terá uma missão complicada contra o Mirassol, neste sábado (1º), às 18h (de Brasília), no Estádio Campos Maia. O time paulista é um dos únicos invictos em seus domínios no Campeonato Brasileiro, ao lado do Flamengo.
O Leão faz campanha surpreendente e ocupa a quarta posição na tabela, com 55 pontos. Ao todo, sob o comando do técnico Rafael Guanaes, soma dez vitórias e cinco empates atuando em São Paulo.
Em sétimo, com oito de desvantagem para o adversário, o Glorioso precisa vencer para seguir firme na luta por uma vaga na Libertadores do ano que vem. A final desta edição do torneio continental, entre Flamengo e Palmeiras, favoreceu a luta alvinegra - já que agora sete equipes se classificam à principal competição da América do Sul.
Desempenho longe do Nilton Santos como diferencial
A campanha fora pode ser trunfo para o Botafogo, o quarto melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Longe de casa, o Glorioso venceu seis partidas, empatou três e perdeu seis. O time de Davide Ancelotti fica atrás somente de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro.
