Davide Ancelotti ao lado de Luca Guerra, preparador físico do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 01/11/2025 11:30

Rio - A comissão de Davide Ancelotti tem sofrido com questionamentos sobre o alto volume de lesões. Já com o departamento médico cheio, o Botafogo perdeu mais três jogadores de última hora para o jogo contra o Mirassol, neste sábado (1), às 18h30 (de Brasília), no Maião, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Atualmente a preparação física do Botafogo é comandada por Luca Guerra. O italiano, que fez parte da comissão de Carlo Ancelotti no Bayern de Munique, Napoli e Everton, tem sofrido questionamentos com o método de trabalho realizado, segundo o "ge".

Existe um incômodo internamente com a metodologia de trabalho de Luca Guerra. A intensidade dos exercícios não é considerada ideal para o futebol brasileiro, que possui um calendário pesado, diferente do que ocorre na Europa, quando há mais espaços para descansar após trabalhos intensos.

Nesta semana, Joaquin Correa e Marçal sofreram lesões musculares na panturrilha e ficarão fora de combate por duas semanas. Eles se juntam a Nathan Fernandes, Matheus Martins e Jordan Barrera, que também sofreram problemas musculares recentemente. Já Savarino também agravou um problema físico.

Em outras oportunidades, o Botafogo também já ficou desfalcado de nomes como Artur e Arthur Cabral, dois dos principais reforços da temporada. Além dos problemas musculares, o Alvinegro tem outros problemas mais graves e alguns jogadores fora da temporada, como Neto, Kaio Pantaleão e Montoro.

Com tantos problemas físicos, o técnico Davide Ancelotti tem encontrado dificuldade para dar sequência ao "time ideal" e precisa mudar a escalação constantemente. Por vezes, o treinador não consegue utilizar suas principais peças juntas, o que prejudica o entendimento do seu estilo e o entrosamento da equipe.