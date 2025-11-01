Rio - Em momentos distintos, Mirassol e Botafogo se enfrentam neste sábado (1), às 18h30 (de Brasília), no Maião, pela 31ª rodada do Brasileirão. Sensação do campeonato, o time paulista chega embalado e sonha com uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores — que parece cada vez mais próxima. Já o Alvinegro, por sua vez, tenta espantar a desconfiança com Davide Ancelotti e busca dar uma resposta.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view).
Como chega o Mirassol
Sensação do Brasileirão, o Mirassol defende a invencibilidade dentro de casa e quer fazer mais um grande de vítima. Com uma campanha impressionante, o time paulista ocupa o quarto lugar com 55 pontos e sonha com a vaga na Libertadores em 2026. A decisão brasileira entre Palmeiras e Flamengo, aliás, foi uma boa notícia para o clube, que agora vê de perto a chance de uma vaga direta para a fase de grupos.
Para o confronto direto contra o Botafogo, o Mirassol terá o desfalque do lateral-esquerdo Reinaldo. O veterano está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e deve dar lugar a Felipe Jonathan. Por outro lado, o volante Yago Felipe volta a ficar à disposição após cumprir suspensão automática na rodada anterior. Outra novidade pode ser a volta do artilheiro Chico da Costa ao time titular.
Como chega o Botafogo
Após perder o sexto lugar para o Fluminense, o Botafogo chega pressionado para o confronto direto contra o Mirassol. Precisando dar uma resposta, o Alvinegro tenta retornar para o G-6, mesmo que o mesmo tenha se tornado G-7 por causa da final entre Palmeiras e Flamengo na Libertadores. O planejamento alvinegro para a próxima temporada prevê a vaga direta, e não a disputa da fase prévia.
Além da falta de confiança, o Botafogo vai precisar superar os problemas por desfalque. Três jogadores viraram baixa de última hora: o lateral-esquerdo Marçal, o meia Savarino e o atacante Joaquin Correa. Eles se juntam a a outros jogadores fora da temporada por lesão, como Neto (goleiro), Pantaleão (zagueiro), Barrera (meia), Montoro (meia) e Nathan (atacante).
Mirassol x Botafogo
Campeonato Brasileiro - 31ª rodada Local: Maião, em Mirassol (SP) Data e horário: 01/11/2025, às 18h30 (de Brasília) Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Danilo; Santi Rodríguez, Jeffinho e Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Neto Moura, Danielzinho e Guilherme; Negueba (Carlos Eduardo), Cristian Renato e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes Arbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS) Auxiliares: Bruno Raphael Pires (RS) e Michael Stanislau (GO) VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
