Sob o comando de Davide Ancelotti, o Botafogo precisa vencer para seguir firme na luta por uma vaga na Libertadores - Vítor Silva / Botafogo

Sob o comando de Davide Ancelotti, o Botafogo precisa vencer para seguir firme na luta por uma vaga na LibertadoresVítor Silva / Botafogo

Publicado 01/11/2025 08:30

Rio - Em momentos distintos, Mirassol e Botafogo se enfrentam neste sábado (1), às 18h30 (de Brasília), no Maião, pela 31ª rodada do Brasileirão. Sensação do campeonato, o time paulista chega embalado e sonha com uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores — que parece cada vez mais próxima. Já o Alvinegro, por sua vez, tenta espantar a desconfiança com Davide Ancelotti e busca dar uma resposta.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Mirassol

Sensação do Brasileirão, o Mirassol defende a invencibilidade dentro de casa e quer fazer mais um grande de vítima. Com uma campanha impressionante, o time paulista ocupa o quarto lugar com 55 pontos e sonha com a vaga na Libertadores em 2026. A decisão brasileira entre Palmeiras e Flamengo, aliás, foi uma boa notícia para o clube, que agora vê de perto a chance de uma vaga direta para a fase de grupos.

Para o confronto direto contra o Botafogo, o Mirassol terá o desfalque do lateral-esquerdo Reinaldo. O veterano está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e deve dar lugar a Felipe Jonathan. Por outro lado, o volante Yago Felipe volta a ficar à disposição após cumprir suspensão automática na rodada anterior. Outra novidade pode ser a volta do artilheiro Chico da Costa ao time titular.

Como chega o Botafogo

Após perder o sexto lugar para o Fluminense, o Botafogo chega pressionado para o confronto direto contra o Mirassol. Precisando dar uma resposta, o Alvinegro tenta retornar para o G-6, mesmo que o mesmo tenha se tornado G-7 por causa da final entre Palmeiras e Flamengo na Libertadores. O planejamento alvinegro para a próxima temporada prevê a vaga direta, e não a disputa da fase prévia.

Além da falta de confiança, o Botafogo vai precisar superar os problemas por desfalque. Três jogadores viraram baixa de última hora: o lateral-esquerdo Marçal, o meia Savarino e o atacante Joaquin Correa. Eles se juntam a a outros jogadores fora da temporada por lesão, como Neto (goleiro), Pantaleão (zagueiro), Barrera (meia), Montoro (meia) e Nathan (atacante).

Mirassol x Botafogo

Campeonato Brasileiro - 31ª rodada

Local: Maião, em Mirassol (SP)

Data e horário: 01/11/2025, às 18h30 (de Brasília)

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Danilo; Santi Rodríguez, Jeffinho e Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti

Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Neto Moura, Danielzinho e Guilherme; Negueba (Carlos Eduardo), Cristian Renato e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes

Arbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (RS) e Michael Stanislau (GO)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)