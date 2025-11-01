Barboza se destacou positivamente no jogo entre Mirassol e BotafogoVítor Silva/Botafogo
'Ofensivamente, acho que não foi nosso melhor jogo', admite Barboza após empate do Botafogo
O Glorioso não saiu do zero com o Mirassol fora de casa
Davide avalia atuação do Botafogo contra o Mirassol e destaca 'pouca coragem com bola'
As duas equipes empataram por 0 a 0 no Maião
Sem gols, Botafogo empata fora de casa com o Mirassol
Os dois times fizeram um jogo de pouca inspiração no Maião
Número elevado de lesões gera incômodo com comissão de Davide Ancelotti
Botafogo perdeu mais três jogadores de última hora para o jogo contra o Mirassol
Mirassol x Botafogo: onde assistir, escalações, arbitragem
Alvinegro visita a sensação do Brasileirão, neste sábado (1), às 18h30, no Maião
Ônibus da base do Botafogo passa em via durante tiroteio no Rio de Janeiro
Sub-17 retornava de um jogo contra o Vasco pela Copa Rio; entenda
