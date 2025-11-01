Barboza se destacou positivamente no jogo entre Mirassol e Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Barboza se destacou positivamente no jogo entre Mirassol e BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 01/11/2025 20:40

O zagueiro Alexander Barboza analisou a atuação do Botafogo no empate sem gols com o Mirassol por 0 a 0 , neste sábado (1º), pelo Brasileirão. Ele elogiou o desempenho na parte defensiva, mas admitiu que, ofensivamente, o Glorioso não fez seu melhor jogo.

"Acho que, defensivamente, o time fez um jogo muito bom. Sabemos que é um rival que ataca toda hora, ainda mais na sua casa. Ofensivamente, acho que não foi nosso melhor jogo, tivemos dificuldade para ter a bola. A bola durava muito pouco tempo, muitos erros em decisões, em passes… Acho que o principal defeito hoje foi esse", disse Barboza, ao 'SporTV'.

Com o resultado, a equipe de Davide Ancelotti chegou aos 48 pontos e aparece em sexto. Já o Mirassol soma 56 e ocupa a quarta posição.

Agora, o Botafogo vira a chave para a próxima rodada do Brasileirão. A equipe de Davide Ancelotti enfrentará o Vasco na quarta-feira (5), às 19h30, no Estádio Nilton Santos.