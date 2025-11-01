Davide Ancelotti orienta o Botafogo contra o Mirassol - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 01/11/2025 21:22

O técnico Davide Ancelotti não aprovou a atuação do Botafogo no empate por 0 a 0 com o Mirassol no Maião, neste sábado (1º), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele ressaltou os erros de passe no primeiro tempo e a rápida perda de posse de bola. Já sobre a etapa complementar, o italiano viu um time mais organizado, mas passivo e destacou que o Glorioso seguiu "com pouca coragem com bola".

"Não fico contente com o jogo. É um bom resultado por como jogamos, porque não jogamos um bom jogo na primeira etapa na fase defensiva e ofensiva. Porque quando recuperamos a bola, não tivemos acerto nos passes, perdemos a bola muito rápido".

"Na segunda etapa, tivemos um pouco mais organização, sempre sendo passivos, perdendo duelos, mas um pouco mais de organização. Seguimos com pouca coragem com bola. Então, por isso fico incomodado com o jogo de hoje, porque faltou um pouco disso".

Com o resultado deste sábado, o Alvinegro chegou aos 48 pontos, ultrapassou o Fluminense e dorme na sexta colocação. O Tricolor, porém, ainda joga na rodada e pode recuperar a posição.



"Acho que a confiança não pode vir antes da ação. Temos que começar a jogar com mais coragem e nem sempre conseguimos. Hoje, por exemplo, e em outros jogos também. Não é uma questão de perder a confiança, é uma questão de ter mais constância nas atuações. A confiança pode ser uma consequência disso. Primeiro, começar a jogar melhor, com mais constância".

Agora, o Botafogo volta as atenções para o jogo contra o Vasco. O Clássico da Amizade acontecerá na próxima quarta-feira (5), às 19h30, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 32ª rodada do Brasileirão.

"Cada jogo, eu tenho que avaliar muitas coisas. O Vasco é um time que joga de maneira parecida com o Mirassol como ideia. Temos que analisar bem o jogo de hoje e preparar bem o próximo. Podemos ter algumas mudanças, considerando como vamos analisar o jogo e preparar o próximo jogo"