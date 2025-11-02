Davide Ancelotti orienta o Botafogo contra o Mirassol - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 02/11/2025 13:30

Rio - Na briga por vaga na Libertadores, o Botafogo já ligou o alerta para a reta final do Brasileirão. Após o empate sem gols com o Mirassol, neste sábado (1), no Maião, pela 31ª rodada, o técnico Davide Ancelotti demonstrou insatisfação com a postura do time, que foi pouco agressivo no confronto direto.

Mirassol e Botafogo protagonizaram o segundo jogo com menor número de finalizações no gol no Brasileirão, segundo o "SofaScore". Ao todo, foram apenas duas finalizações no alvo durante os 90 minutos. Davide Ancelotti reclamou da passividade do time e ressaltou a importância de recuperar a confiança.

"Tivemos um pouco mais organização, sempre sendo passivos, perdendo duelos. Seguimos com pouca coragem com bola. Por isso fico incomodado, porque faltou um pouco disso (...) É uma questão de ter mais constância nas atuações. A confiança pode ser uma consequência disso", disse Davide Ancelotti.

A dificuldade ofensiva do Botafogo tem tirado o sono do técnico Davide Ancelotti. Os constantes problemas físicos atrapalham o treinador a dar sequência aos jogadores, como Savarino e Joaquin Corrêa, que marcou duas vezes contra o Santos e desfalcou desta vez por lesão.

Nos últimos cinco jogos, o Botafogo venceu apenas uma vez, sofreu três derrotas e marcou quatro vezes — média inferior a um gol por jogo. Em três dos cinco jogos, o Alvinegro passou em branco, mesmo sendo um dos times que mais criam oportunidades no Brasileirão. Números que mostram a dificuldade na conversão.

Sem chances de título, o Botafogo tem como principal objetivo classificar para a Libertadores. O Alvinegro, que antes estava com a vaga encaminhada, viu os rivais Fluminense e Vasco encostarem na briga e corre risco de perder a vaga até mesmo com um aumento para G-7.

Com o empate contra o Mirassol, o Botafogo subiu para o sexto lugar com 48 pontos. O time paulista, por sua vez, é o quarto colocado com 56. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), contra o Vasco, no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão.