Samuel Lino em ação pelo Flamengo na vitória sobre o Sport, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Contratação mais cara da história do Flamengo, Samuel Lino analisou o momento que vive após a vitória por 3 a 0 sobre o Sport, no último sábado (1º), no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante deu bonita assistência para Bruno Henrique abrir o placar, no começo da segunda etapa.
Leia mais: Pedro brinca com jornalista e faz publicação tomando leite

"Estou feliz por ter ajudado a equipe. Eu nunca perdi minha confiança. Tento, busco, trabalho muito. Não foi porque passei um período sem melhorar meus números que deixei de ser quem sou", iniciou o jogador.

"Sei que sou muito bom. Continuo confiante, é um processo muito largo e quero desfrutar", complementou.
Leia mais: Arrascaeta alcança melhor marca da carreira no Brasileirão

O camisa 16 chegou ao Flamengo em julho, comprado ao Atlético de Madrid por 22 milhões de euros (cerca de R$ 143 milhões). Depois de um início empolgante, caiu de produção e chegou a ser criticado por alguns torcedores. Agora, diante do Leão da Ilha, teve boa atuação e foi um dos melhores da partida.

"Você chegar em um clube novo, na metade da temporada, é um processo. Fez três meses agora que estou aqui. É muito cedo. As pessoas criam esperança e às vezes as coisas não acontecem como gostariam. Eu sempre estive com a cabeça tranquila", comentou Samuel Lino.
Leia mais: Com edema ósseo na costela, Carrascal inicia tratamento no Flamengo

Ao todo, o atacante soma dois gols e cinco assistências em 21 jogos pelo Rubro-Negro - sendo 17 como titular.