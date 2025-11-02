Samuel Lino em ação pelo Flamengo na vitória sobre o Sport, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Samuel Lino em ação pelo Flamengo na vitória sobre o Sport, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 02/11/2025 21:42

"Estou feliz por ter ajudado a equipe. Eu nunca perdi minha confiança. Tento, busco, trabalho muito. Não foi porque passei um período sem melhorar meus números que deixei de ser quem sou", iniciou o jogador.



"Sei que sou muito bom. Continuo confiante, é um processo muito largo e quero desfrutar", complementou.

O camisa 16 chegou ao



"Você chegar em um clube novo, na metade da temporada, é um processo. Fez três meses agora que estou aqui. É muito cedo. As pessoas criam esperança e às vezes as coisas não acontecem como gostariam. Eu sempre estive com a cabeça tranquila", comentou Samuel Lino. O camisa 16 chegou ao Flamengo em julho, comprado ao Atlético de Madrid por 22 milhões de euros (cerca de R$ 143 milhões). Depois de um início empolgante, caiu de produção e chegou a ser criticado por alguns torcedores. Agora, diante do Leão da Ilha, teve boa atuação e foi um dos melhores da partida."Você chegar em um clube novo, na metade da temporada, é um processo. Fez três meses agora que estou aqui. É muito cedo. As pessoas criam esperança e às vezes as coisas não acontecem como gostariam. Eu sempre estive com a cabeça tranquila", comentou Samuel Lino.