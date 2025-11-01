Rio - O Flamengo venceu o Sport por 3 a 0, neste sábado (1º), e vai dormir na liderança do Brasileirão. O Rubro-Negro foi amplamente superior diante do lanterna, mas só furou a defesa adversária na etapa complementar. Bruno Henrique abriu o placar no Maracanã e ampliou a vantagem. Arrascaeta, com um golaço de falta, fez o terceiro do Rubro-Negro, que soma 64 pontos no campeonato. Já na reta final, Evertton Araújo recebeu o cartão vermelho por uma falta dura e deixou o Fla com um a menos, mas o time soube lidar com o cenário.
O segundo colocado é o Palmeiras, que soma 62 pontos. O Alviverde vai a campo neste domingo (2), às 18h30, enfrentar o Juventude no Alfredo Jaconi. Se o time paulista vencer, retoma a liderança.
A equipe de Filipe Luís volta a campo na quarta-feira (5), às 21h30, para enfrentar o São Paulo na Vila Belmiro, casa do Santos. Esta partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O jogo
O primeiro tempo foi de um domínio do Flamengo sobre o Sport. O Rubro-Negro teve o controle da bola, ditou o ritmo e sequer permitiu finalizações do Sport na etapa inicial. Ao longo do primeiro tempo, o Rubro-Negro teve ao menos quatro oportunidades perigosas.
Após boa tabela com Samuel Lino, Gonzalo Plata tocou para Bruno Henrique, que estava dentro da área. O camisa 27, porém, isolou. Posteriormente, Samuel Lino fez grande jogada individual limpando marcadores, mas não pegou bem e facilitou a defesa de Gabriel.
Mais tarde, De La Cruz experimentou de longe e viu o goleiro ir no ângulo fazer grande defesa. Já nos minutos finais, após boa cobrança de falta, Léo Pereira apareceu no segundo poste para cabecear na direção do meio. Bruno Henrique estava pronto para completar, mas o jogador do Sport apareceu para fazer o corte providencial.
O saldo negativo do primeiro tempo, além da falta do gol, foi a substituição forçada de Jorge Carrascal. Ele sentiu dores na região lombar e deixou o campo.
No segundo tempo, o Flamengo seguiu em cima do Leão e, desta vez, conseguiu marcar. O primeiro saiu logo aos seis minutos. Samuel Lino avançou e descolou ótimo passe para Bruno Henrique, que correu nas costas do marcador. O atacante se redimiu do gol perdido na etapa inicial e abriu o placar.
O próprio Bruno ampliou a vantagem, aos 15. Danilo levou a melhor na bola aérea e obrigou Gabriel a fazer uma nova grande defesa. No rebote, o ídolo apareceu para mandar a bola para o fundo das redes.
Na reta final de partida, Evertton Araújo foi expulso por uma falta dura. Inicialmente, o volante recebeu o amarelo, mas o árbitro mudou a cor do cartão após revisão do lance no monitor do VAR. O Fla, porém, soube lidar com o cenário e saiu de campo com a vitória por 3 a 0.
Ficha técnica
Flamengo x Sport
Data e hora: 01/11/2025, às 21h Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Cartões amarelos: Ayrton Lucas, Rossi e Bruno Henrique (FLA) / Gabriel e Pedro Augusto (SPT) Cartões vermelhos: Evertton Araújo (FLA) Gols: Bruno Henrique (1-0) (06'/2ºT) / Bruno Henrique (2-0) (15'/2ºT) / Arrascaeta (3-0) (22'/2ºT)
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís) Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira (João Victor) e Ayrton Lucas; De La Cruz (Evertton Araújo), Saúl e Carrascal (Luiz Araújo); Samuel Lino, Bruno Henrique (Juninho) e Gonzalo Plata (Arrascaeta).
SPORT (Técnico interino: César Lucena) Gabriel; Aderlan, Lucas Kal, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima (Barletta); Romarinho (Pedro Augusto), Léo Pereira e Derik Lacerda (Pablo).
