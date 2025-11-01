Felipe Melo é comentarista do SporTV - Reprodução / SporTV

Publicado 01/11/2025 13:29 | Atualizado 01/11/2025 16:06

Rio - Destaque do Flamengo na Libertadores e um dos pilares da temporada, Rossi recebeu elogios do ex-jogador Felipe Melo. O comentarista do Grupo Globo defendeu a convocação do goleiro para a seleção da Argentina e destacou sua atuação no empate sem gols com o Racing, quarta-feira (29), em Avellaneda.

"O Rossi tem que ser convocado para a seleção da Argentina. Ele é muito, muito, muito melhor do que o Armani. Eu não tenho dúvida disso", disse Felipe Melo durante o programa "Seleção Sportv".

Com oito jogos sem sofrer gols em 12 partidas na Libertadores, o goleiro argentino se tornou um dos principais destaques do Flamengo na competição. Rossi teve papel determinante para as classificações contra Estudiantes e Racing, principalmente nos jogos fora de casa.

Com o empate sem gols diante do Racing, o Flamengo garantiu a vaga na final da Libertadores. O Rubro-Negro vai decidir o título contra o Palmeiras, no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, na reedição da decisão de 2021.