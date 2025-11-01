Felipe Melo é comentarista do SporTVReprodução / SporTV

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Destaque do Flamengo na Libertadores e um dos pilares da temporada, Rossi recebeu elogios do ex-jogador Felipe Melo. O comentarista do Grupo Globo defendeu a convocação do goleiro para a seleção da Argentina e destacou sua atuação no empate sem gols com o Racing, quarta-feira (29), em Avellaneda.
LEIA MAIS: Flamengo atinge R$ 1,5 bilhão em receita e bate recorde em terceiro trimestre
"O Rossi tem que ser convocado para a seleção da Argentina. Ele é muito, muito, muito melhor do que o Armani. Eu não tenho dúvida disso", disse Felipe Melo durante o programa "Seleção Sportv".
Com oito jogos sem sofrer gols em 12 partidas na Libertadores, o goleiro argentino se tornou um dos principais destaques do Flamengo na competição. Rossi teve papel determinante para as classificações contra Estudiantes e Racing, principalmente nos jogos fora de casa.
Com o empate sem gols diante do Racing, o Flamengo garantiu a vaga na final da Libertadores. O Rubro-Negro vai decidir o título contra o Palmeiras, no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, na reedição da decisão de 2021.