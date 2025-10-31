Filipe Luís em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Flamengo crê em renovação com Filipe Luís, mesmo com assédio da Europa
Treinador tem vínculo com o clube carioca até o fim do ano
Após desgaste na Libertadores, Flamengo terá 'adversário ideal' no Brasileiro
Rubro-Negro defenderá longa invencibilidade contra o Sport neste sábado (1º), no Maracanã
Lanterna do Brasileirão, Sport tem desfalques para enfrentar o Flamengo
Equipe pernambucana tenta reagir na estreia do técnico interino César Lucena
Flamengo faz parceria com agencia que oferece pacote para final da Libertadores
Rubro-Negro decide o título da competição continental no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru
Presença de Pedro na final da Libertadores é incerta
Atacante, de 28 anos, sofreu fratura no antebraço direito
Treinador do Flamengo, Filipe Luís é exaltado por jornal espanhol: 'Novo rei do Brasil'
Trajetória avassaladora do técnico foi destacada por publicação
