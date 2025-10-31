Filipe Luís em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 31/10/2025 14:20

Rio - A ampliação do contrato entre Flamengo e Filipe Luís caminha para acontecer. De acordo com a "ESPN", apesar do Atlético de Madrid observar a situação e ver o lateral como um substituto natural para o fim de ciclo de Diego Simeone, a tendência é que as partes cheguem a um acordo.

O Rubro-Negro planeja colocar cláusulas de rescisões no futuro contrato para tentar dificultar a saída de Filipe Luís durante a temporada. O atual contrato do técnico do Flamengo se encerra em dezembro.

O vínculo atual de Simeone com o clube espanhol se encerra em junho de 2027. Filipe Luís, que trabalhou com o argentino como jogador, nutre grande respeito pelo técnico. A situação seria para o futuro, quando o ex-volante encerrar o ciclo que começo em 2011.

Filipe Luís assumiu o comando do Flamengo no ano passado e em pouco tempo conquistou uma Copa do Brasil, uma Supercopa Rei e um Campeonato Carioca. O Rubro-Negro luta pelo título do Brasileiro e está na final da Libertadores.