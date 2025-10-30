Jorginho no jogo entre Racing e Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 30/10/2025 18:31

"E foi na raça! Estamos na final! Que incrível poder viver tudo isso com o Flamengo. Muito orgulhoso e feliz por fazer parte desse momento, e poder trazer essa alegria pra nossa cidade do Rio de Janeiro nesse momento difícil", escreveu Jorginho, no Instagram.

"A toda a Nação Rubro-Negra e todos os torcedores que nos apoiaram na Argentina, em especial aos que sofreram o acidente de ônibus, muito obrigado por nos acompanhar e dar todo esse apoio que é essencial, para seguirmos todos juntos até o Final, rumo à Gloria Eterna!", completou.



Na última terça-feira (28), a megaoperação nos Complexos do Alemão e da Penha afetou o dia a dia da cidade do Rio. Além disso, a ação atingiu a marca de 121 mortos

Segundo o balanço das forças de segurança, 58 pessoas morreram no dia da operação, na terça-feira (28). Entre elas estavam 54 suspeitos e quatro policiais.

Libertadores

A decisão da Libertadores acontecerá no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. O Rubro-Negro enfrentará o vencedor do confronto entre Palmeiras e LDU, que estão do outro lado da chave.

Os dois times vão medir forças nesta quinta-feira (30), às 21h30, no Allianz Parque. Os equatorianos venceram o jogo de ida por 3 a 0.