Publicado 30/10/2025 13:45

Alemanha - O perfil do Bayern de Munique em português no 'X' parabenizou o Flamengo pela classificação à final da Libertadores. O Rubro-Negro garantiu vaga ao empatar com o Racing por 0 a 0 , na quarta-feira (29), no El Cilindro.

"Máximo respeito. Parabéns pela classificação para a final da Libertadores, Flamengo!"

Parabéns pela classificação para a final da Libertadores, @Flamengo! pic.twitter.com/1O1CGqmew0 — FC Bayern Brasil (@FCBayernBR) October 30, 2025

Os dois times chegaram a se enfrentar neste ano. Flamengo e Bayern ficaram frente a frente nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Naquela ocasião, os alemães venceram o Rubro-Negro por 4 a 2 no Estádio Hard Rock, em Miami, e eliminaram os cariocas da competição.

Libertadores 2025

A decisão está marcada para acontecer no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. O Flamengo é o primeiro finalista.

Do outro lado da chave estão Palmeiras e LDU. Os dois times vão se enfrentar nesta quinta-feira (30), às 21h30, no Allianz Parque. Os equatorianos venceram o jogo de ida por 3 a 0.