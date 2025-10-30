Rossi em ação pelo Flamengo no duelo com o Racing (ARG), no El Cilindro - Juan Mabromata / AFP

Publicado 30/10/2025 10:13 | Atualizado 30/10/2025 10:24

"Haaaja coração!! Foi teste para cardíaco!! Libertadores é diferente de tudo!! O Flamengo foi melhor no 1º tempo, mas terminou 0 a 0!! Teve Plata expulso no 2º!! Filipe Luís tirou Arrascaeta e Carrascal!! Fechou a defesa!! E deu certo!! O time jogou com raça e coração!!", iniciou o locutor nas redes sociais.

"O Racing foi para cima, no ataque o tempo inteiro!! Chegou perto do gol, mas um cara estava iluminado: Rossi!! Foi um gigante!! Um argentino levou o Fla à final em cima de um time argentino em um campo histórico!! Pegou tudo, jogou demais!!", complementou.

Na Argentina, o Rubro-Negro fez bom primeiro tempo e teve oportunidades para abrir o placar. No entanto, não conseguiu e viu o adversário pressionar na segunda etapa - especialmente após a polêmica expulsão de Gonzalo Plata. Apesar da emoção, o time carioca conseguiu segurar o 0 a 0 para alcançar mais uma decisão do torneio continental.

Agora, o Flamengo aguarda o vencedor do duelo entre Palmeiras e LDU, nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, para saber quem terá pela frente na final - dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. A equipe equatoriana tem larga vantagem, já que na ida venceu por 3 a 0.

