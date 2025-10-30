Racing e Flamengo mediram forças no El CilindroJuan Mabromata / AFP

Argentina - O Flamengo ficou no 0 a 0 com o Racing no El Cilindro, na noite desta quarta-feira (29), e avançou à final da Libertadores. O Rubro-Negro atuou com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, já que Plata foi expulso, mas conseguiu segurar a pressão.
Na partida de ida, no Maracanã, o Rubro-Negro bateu o Racing pelo placar de 1 a 0. A decisão da Libertadores acontecerá no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.
Do outro lado da chave estão Palmeiras e LDU. Os dois times vão se enfrentar nesta quinta-feira (30), às 21h30, no Allianz Parque. Os equatorianos venceram o jogo de ida por 3 a 0.