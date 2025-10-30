Racing e Flamengo mediram forças no El CilindroJuan Mabromata / AFP
Vídeo: assista aos melhores momentos do empate entre Racing e Flamengo
Resultado garantiu o Rubro-Negro na final da Libertadores
Após garantir vaga na decisão, Flamengo provoca o Racing: 'Não vai a Lima'
Esta é uma referência à declaração do técnico Gustavo Costas, da equipe argentina
Bruno Henrique celebra vaga na final da Libertadores: 'Flamengo é raça, amor e paixão'
Rubro-Negro garantiu vaga na decisão ao empatar com Racing
Flamengo segura a pressão com um a menos, empata com o Racing e avança à final da Libertadores
Na grande decisão, o Rubro-Negro enfrentará Palmeiras ou LDU
Confira a escalação do Flamengo enfrentar o Racing; início do jogo terá atraso
Léo Ortiz volta ao time titular
Claudinho destaca desejo de jogar no Flamengo e cita força da torcida
O meia quase atuou pelo Rubro-Negro em 2024
