Bruno Henrique em treino do FlamengoAdriano Fontes/Flamengo
Sessões do STJD são adiadas, e Bruno Henrique não será mais julgado na quinta-feira
Julgamento dos recursos no Pleno aconteceria a partir das 10h
Flamengo e Bruno Henrique
O outro lado
Filipe Luís rasga elogios após classificação do Flamengo: 'Time com alma'
Rubro-Negro empatou com o Racing e avançou à final da Libertadores
Vídeo: assista aos melhores momentos do empate entre Racing e Flamengo
Resultado garantiu o Rubro-Negro na final da Libertadores
Após garantir vaga na decisão, Flamengo provoca o Racing: 'Não vai a Lima'
Esta é uma referência à declaração do técnico Gustavo Costas, da equipe argentina
Bruno Henrique celebra vaga na final da Libertadores: 'Flamengo é raça, amor e paixão'
Rubro-Negro garantiu vaga na decisão ao empatar com Racing
Flamengo segura a pressão com um a menos, empata com o Racing e avança à final da Libertadores
Na grande decisão, o Rubro-Negro enfrentará Palmeiras ou LDU
Confira a escalação do Flamengo enfrentar o Racing; início do jogo terá atraso
Léo Ortiz volta ao time titular
