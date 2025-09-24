Bruno Henrique em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/ Flamengo

Bruno Henrique em treino do FlamengoGilvan de Souza/ Flamengo

Publicado 24/09/2025 15:09

entrou com um recurso contra a decisão do julgamento da Primeira Comissão Disciplinar. O pedido é que o Pleno aumente a pena do atacante do

Além da defesa de Bruno Henrique, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) também. O pedido é que o Pleno aumente a pena do atacante do Flamengo , considerado culpado de beneficiar apostadores por forçar um cartão amarel o, no Brasileirão de 2023.

O que pensa a Procuradoria do STJD

O pedido da Procuradoria é que Bruno Henrique também seja condenado no artigo 243, parágrafo 1º (atuar deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende, com agravante de promessa de vantagem indevida) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A informação é do site 'ge', confirmado pela reportagem de O Dia.



O argumento é que Bruno Henrique teve benefício pessoal por avisar o irmão de que receberia o cartão amarelo para ficar suspenso na rodada seguinte contra o Fortaleza e não ter risco de desfalcar o time contra o Palmeiras. Além disso, a Procuradoria entende que o Flamengo foi prejudicado por causa da polêmica, mesmo que o clube diga o contrário.



No primeiro julgamento, os auditores inocentaram por unanimidade o atacante neste artigo, por considerar que que o Flamengo não foi prejudicado pelo cartão amarelo recebido contra o Santos. Caso o Pleno do STJD acate o pedido, a punição pode aumentar 1 a 2 anos.



Defesa de Bruno Henrique quer anular julgamento

O jogador foi punido com suspensão de 12 partidas por infringir o artigo 243-A (atuar, de forma contrária à ética desportiva), em votação que terminou em 4 a 1.

A defesa busca anular esta punição sob o argumento de que houve prescrição do caso e que não poderia haver julgamento. Na Primeira Comissão do Tribunal, houve divisão sobre o tema, com 3 votos a 2 a favor contra o pedido de anulação.



Bruno Henrique tem atuado graças a um efeito suspensivo até o julgamento no Pleno, que ainda não foi marcado.