Zico se emocionou ao reencontrar o Miura, modelo 1979, no Rio de JaneiroReprodução / Internet

Rio - Ídolo do Flamengo, Zico reencontrou um carro que fez parte de sua vida nos anos 1970. O esportivo Miura, modelo 1979, que foi do craque por alguns meses, passou por vários donos e foi restaurado recentemente. Emocionado, o camisa 10 autografou o veículo depois de 45 anos.
Ele comprou o carro em 22 de dezembro de 1978, quando tinha apenas 25 anos. O modelo, de cor cinza e chassi 10.173, foi registrado com a placa QR-5100, do Rio de Janeiro. À época, o jogador já fazia sucesso e chamava atenção pelas ruas.

Zico, porém, vendeu o veículo em fevereiro de 1980. Com dois filhos pequenos, o ex-jogador optou por um mais prático, como o Passat. "Não era do agrado da Sandra (esposa) e não queria me aborrecer com ela. É um carro diferente, peguei, mas era muito complicado e perigoso. De repente, você acelerava mais do que o necessário. Foi uma experiência legal", declarou o camisa 10 em entrevista à 'Record'.
O reencontro fez com que o craque relembrasse um momento especial na carreira. No ano seguinte à venda do Miura, ele venceu o Mundial de Clubes pelo Flamengo, no Japão. Inclusive, levou para casa o Toyota Celica que guarda até hoje como troféu daquela conquista.

Confira o autógrafo de Zico no veículo: 

