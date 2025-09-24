Zico se emocionou ao reencontrar o Miura, modelo 1979, no Rio de JaneiroReprodução / Internet
Ele comprou o carro em 22 de dezembro de 1978, quando tinha apenas 25 anos. O modelo, de cor cinza e chassi 10.173, foi registrado com a placa QR-5100, do Rio de Janeiro. À época, o jogador já fazia sucesso e chamava atenção pelas ruas.
Zico, porém, vendeu o veículo em fevereiro de 1980. Com dois filhos pequenos, o ex-jogador optou por um mais prático, como o Passat. "Não era do agrado da Sandra (esposa) e não queria me aborrecer com ela. É um carro diferente, peguei, mas era muito complicado e perigoso. De repente, você acelerava mais do que o necessário. Foi uma experiência legal", declarou o camisa 10 em entrevista à 'Record'.
O reencontro fez com que o craque relembrasse um momento especial na carreira. No ano seguinte à venda do Miura, ele venceu o Mundial de Clubes pelo Flamengo, no Japão. Inclusive, levou para casa o Toyota Celica que guarda até hoje como troféu daquela conquista.
