Maracanã - Matheus Lima/Vasco

Publicado 23/09/2025 12:11

Rio - O Flamengo foi procurado por três empresas interessadas nos naming rights do Maracanã. A informação foi revelada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista em reunião do Conselho Deliberativo na última semana.

A situação foi exposta por Bap para explicar que não é tão fácil vender o nome de um estádio. O encontro debatia a construção do novo estádio do Flamengo no Gasômetro.

"Todos os senhores conhecem o estádio Maracanã. Estamos há oito meses procurando quem queira colocar naming rights no Maracanã. Que é um estádio de primeira linha no Brasil, altamente conhecido, terceiro ponto turístico da cidade. Depois de oito meses de busca, temos três interessados. É um estádio que está pronto. Fecha o contrato, no dia seguinte está o nome dele lá. Imaginem de um estádio que não tem data para ficar pronto", disse Bap, em diálogo revelado pelo "UOL".

No início do ano, o governo do Rio chegou a dar aval ao Flamengo para negociar os naming rights do Maracanã, mas nada de forma oficial. A ideia do clube é retomar as conversas quando tiver uma proposta mais concreta.

A expectativa é que a venda do nome do Maracanã fique em torno de R$ 200 milhões por ano. O Flamengo quer acelerar o negócio para aumentar a rentabilidade do estádio.