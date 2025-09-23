Rio - O Flamengo pode contar com Jorginho no duelo com o Estudiantes, na próxima quinta-feira (25), pelas quartas de final da Libertadores. O volante está recuperado de um edema na coxa esquerda e embarcará para a Argentina com a delegação.
A presença do ítalo-brasileiro na viagem não garante sua presença em campo contra os argentinos. Isso porque o Flamengo seguirá de lá para São Paulo, onde enfrentará o Corinthians no domingo (28), pelo Brasileirão. Até a última segunda-feira (22), ele ainda não estava reintegrado ao grupo.
O problema muscular tirou Jorginho dos últimos quatro jogos do Flamengo. Ele não entra em campo desde a goleada de 8 a 0 sobre o Vitória, que aconteceu há quase um mês, antes da Data Fifa.
Para se classificar às semifinais da Libertadores, o Flamengo precisa de um empate contra o Estudiantes em La Plata. O Rubro-Negro venceu o jogo de ida por 2 a 1 no Maracanã, em partida marcada por atuação desastrosa da arbitragem.
Veja os relacionados do Flamengo para a viagem
ALEX SANDRO ALLAN AYRTON LUCAS B. HENRIQUE CARRASCAL CLEITON DANILO DE ARRASCAETA DE LA CRUZ DYOGO ALVES E. ROYAL E. CEBOLINHA EVERTTON ARAUJO G. VARELA JORGINHO JUNINHO L. ARAÚJO L. ORTIZ LÉO PEREIRA MATHEUS CUNHA PEDRO PLATA ROSSI S. LINO SAUL VIÑA WALLACEYAN
