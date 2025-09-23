JorginhoAdriano Fontes/Flamengo

Rio - O Flamengo pode contar com Jorginho no duelo com o Estudiantes, na próxima quinta-feira (25), pelas quartas de final da Libertadores. O volante está recuperado de um edema na coxa esquerda e embarcará para a Argentina com a delegação.
A presença do ítalo-brasileiro na viagem não garante sua presença em campo contra os argentinos. Isso porque o Flamengo seguirá de lá para São Paulo, onde enfrentará o Corinthians no domingo (28), pelo Brasileirão. Até a última segunda-feira (22), ele ainda não estava reintegrado ao grupo.
O problema muscular tirou Jorginho dos últimos quatro jogos do Flamengo. Ele não entra em campo desde a goleada de 8 a 0 sobre o Vitória, que aconteceu há quase um mês, antes da Data Fifa.
Para se classificar às semifinais da Libertadores, o Flamengo precisa de um empate contra o Estudiantes em La Plata. O Rubro-Negro venceu o jogo de ida por 2 a 1 no Maracanã, em partida marcada por atuação desastrosa da arbitragem.

Veja os relacionados do Flamengo para a viagem

ALEX SANDRO
ALLAN
AYRTON LUCAS
B. HENRIQUE
CARRASCAL
CLEITON
DANILO
DE ARRASCAETA
DE LA CRUZ
DYOGO ALVES
E. ROYAL
E. CEBOLINHA
EVERTTON ARAUJO
G. VARELA
JORGINHO
JUNINHO
L. ARAÚJO
L. ORTIZ
LÉO PEREIRA
MATHEUS CUNHA
PEDRO
PLATA
ROSSI
S. LINO
SAUL
VIÑA
WALLACEYAN